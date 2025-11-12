La lista de películas peruanas estrenadas en 2025 se amplía, siendo hacia noviembre 2025, la película producida y protagonizada por Yiddá Eslava aquella que continúa generando controversia a partir de la ocurrencia de ciertos sucesos. Involucrada en lío mediático junto a Julián Zucchi, ahora la actriz peruana debe lidiar con las críticas entorno a “La Habitación Negra”, y una presencia en cartelera de los principales cines del país que desde el 30 de octubre ha acumulado esta cantidad de espectadores.

ESTA ES LA CANTIDAD TOTAL DE ESPECTADORES QUE HA ACUMULADO LA PELÍCULA DE YIDDÁ ESLAVA LLAMADA “LA HABITACIÓN NEGRA”

A través de redes sociales, hoy las críticas a diversos aspectos de la nueva película de Yiddá Eslava, terminan acentuándose cada vez más, y ello de alguna forma puede verse reflejado en la cantidad de personas que han comprado boleto para ir a verla desde el 30 de octubre.

En medio de lío mediático que aún afronta tras separación de Julián Zucchi, la también actriz y por cierto protagonista de “La Habitación Negra” junto a Pietro Sibille, se presenta en programas televisivos para pedir disculpas, y con lágrimas revelar postura entorno a evidenciado alejamiento de espectadores de las principales salas de cine habilitadas.

De acuerdo a información compartida por parte de Maykoll Claderón vía X, la película que produce y protagoniza Yiddá Eslava, solo ha acumulado desde el 30 de octubre un total de 24 mil asistentes, mientras el fin de semana abarcando el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, registra la cifra ascendente a las 1,100 personas.

Cabe resaltar y considerar, que los cuestionamientos como tal, y hacia “La Habitación Negra” de manera puntual, llegaron luego que el versus entre la actriz y Julián Zucchi, volviera a explotar gracias a las declaraciones de Natalia Otero, y luego ella misma soltara frases ciertamente controversiales.

ESTO HA VENIDO EXPRESANDO YIDDÁ ESLAVA Y DE MANERA TAJANTE ACERCA DE SU PELÍCULA “LA HABITACIÓN NEGRA”

Gran revuelo ha generado en redes el estreno de una nueva película producida y protagonizada por Yiddá Eslava, la ahora criticada actriz peruana que por “La Habitación Negra” viene haciendo pública sus sensaciones y pesares.

Entre lágrimas, y mediante el programa de ‘La Chola Chabuca’, se confiesa hablando acerca del video donde pide que apoyen el film y vayan a verlo, y por el cual hasta pidió disculpas si "alguna persona se sintió ofendida o presionada“.

“Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo”, refirió también una Yiddá Eslava que luego, y ante el ‘Flaco’ Granda, generó aún más polémica respondiendo sobre porqué ella protagoniza todas sus películas.

Durante el diálogo con el popular periodista, la expareja de Julián Zucchi se mostró ciertamente incómoda expresándose acerca de las críticas dirigidas a “La Habitación Negra”, siendo pregunta puntual aquella donde soltó el ”porque me da la gana" que la continúa colocando en el centro de la controversia.

“Como a ti te da la gana de protagonizar tus películas, a la gente no le da la gana de ver tu película“, logra leerse como comentario de un internauta en redes, y haciendo clara referencia al video donde Yiddá envía mensaje pidiendo que vayan a las salas de cine para ver el estreno de su nueva producción.