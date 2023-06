“Soltera codiciada”, la comedia romántica que llevó a más de medio millón de espectadores a las salas de cine en 2018, vuelve cinco años después con una nueva entrega mucho más emotiva y personal que su antecesora. María José Osorio, guionista, refleja en esta etapa de la historia un gran dolor por la pérdida de un ser amado. También expone la madurez que sus personajes alcanzaron después de enfrentar una pandemia y las secuelas de esta.

"Soltera codiciada" es una película peruana de comedia basada en el libro homónimo de María José Osorio, quien está a cargo del guion. (Foto: Daniela Talavera) / DANIELA TALAVERA

La cinta dirigida por Joanna Lombardi (esta vez sin Bruno Ascenzo) y protagonizada por Gisela Ponce de León (María Fe) se estrenará este 6 de julio en cines nacionales.

Después del éxito de su primera novela, María Fe, la bloguera convertida en escritora, regresa a Trujillo a vivir con sus padres debido a la pandemia. Esta situación retrasa el lanzamiento de su segundo libro y la enfrenta a una crisis existencial.

“Mi personaje siente que todos a su alrededor han cumplido sus metas y que ella está estancada. Sin embargo, la vida le pone cosas en el camino que le obligan a dar un siguiente paso. Y solo tiene dos opciones: victimizarse o seguir avanzando. Entonces, decide avanzar”, detalla Ponce de León Franco.

Para dar vida a la actual María Fe, más reflexiva y madura, la actriz se nutrió de sus experiencias en pandemia. “Para bien o para mal, soy una persona que está muy en contacto con sus emociones. Entonces, no se me hace tan difícil entrar a esos lugares emocionales complicados”, señala.

Jely Reátegui, Gisela Ponce de León y Karina Jordán, protagonistas de "Soltera codiciada 2". (Foto: Daniela Talavera) / DANIELA TALAVERA

“Los dramas que viven los personajes en esta segunda entrega te cuestionan acerca de la adultez. Son un poco más personales, profundos y existenciales”, destaca Jely Reátegui, actriz que encarna a Carolina, quien junto a Karina Jordán (Natalia) es una de las mejores amigas del personaje central de la trama.

También aparecen nuevos rostros como Salvador del Solar, Norma Martínez, Jason Day y Ana María Orozco, actriz colombiana conocida por su rol en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

Salvador del Solar se sumó a las grabaciones de "Soltera codiciada 2". (Foto: Daniela Talavera) / DANIELA TALAVERA

“Ha sido un lujo tener a Salvador de papá en la ficción. Recuerdo mucho la primera lectura que tuvimos, fue súper emocionante. Todos sentimos que éramos una familia. Y Norma, quien interpreta a mi mamá, fue mi primera mamá que tuve en ficción, en ‘Esta sociedad’”, recuerda Ponce de León.

Reátegui Chang adelanta que su personaje en esta etapa es más realista. Emprende un negocio y tiene metas personales menos etéreas que en la primera entrega. “Como se estableció emocionalmente, tiene proyectos que le sorprenden y asustan. Es relajada, pero a la vez quiere afrontar algo interesante en su vida. Sigue experimentando de todo y mantiene su esencia, pero ha pisado un poco de tierra”, señala.

Karina Jordán reconoce que siempre una segunda entrega genera mayor presión, sin embargo confía en que esta llevará más gente al cine que la anterior por ser una propuesta que busca profundizar en lo más íntimo del ser humano.

“Honestamente, me gusta mucho más esta película. Te invita a que te conectes con la presencialidad, con tu familia, a que te vayas a tomar un café con tus amigas. Qué importante es ritualizar, que hayan espacios en que la gente pueda decir lo que siente y piensa”, destaca.

Rodaje complicado

A diferencia de la primera entrega que se grabó solo en Lima, “Soltera Codiciada 2″ se rodó también en Arequipa. Y grabar en la Ciudad Blanca, en diciembre del 2022, se convirtió en un desafío para todo el equipo. Jordán recuerda que durante el rodaje se vivieron experiencias retadoras en dicha ciudad.

“Fue realmente la guerra grabar en un contexto tan difícil. El camión que transportaba las luces, los equipos, se quedó varado. Fue durante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Los manifestantes bloquearon las carreteras, se cerró el aeropuerto. La gente se enfermaba. Pero el rodaje no paró porque se alquilaron los equipos que faltaban. No se podía retrasar las grabaciones porque Christopher Uckermann (Santiago) venía de México solo por unos días para grabar en Lima. Y sus fechas de grabación no podían moverse. Un día después de que llegamos a Lima cerraron el Jorge Chávez”, subraya la actriz.

“Soltera codiciada 2″ llegará a las salas de cine el 6 de julio. La primera entrega actualmente se puede ver en streaming en Netflix.