El escritor Stephen King aseguró que la película “Doctor Sleep” (“Doctor Sueño”) de Mike Flanagan redimió la versión de Stanley Kubrick de “The Shinning” (“El resplandor”), adaptación de su novela con la que famosamente estaba insatisfecho.

"Doctor Sleep" continúa la historia de Danny Torrance décadas después de los traumáticos eventos en el hotel Overlook. King, quien escribió "El resplandor" mientras batallaba con el alcoholismo, escribió lo que le sucedió a Jack Torrance como un paralelo de su situación y este personaje termina redimiéndose al salvar a su familia explotando el hotel al final del libro.

Mientras tanto en la versión de Kubrick Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, muere congelado mientras intenta matar a su familia con un hacha, siendo indudablemente el villano de la historia.

Sin embargo, cuando Flanagan fue encargado con hacer una adaptación de "Doctor Sleep", el realizador decidió juntar ambos universos y hacer una secuela para las dos versiones, proyecto para el que tuvo que convencer a King.

“Le dije ‘Mira, soy un fanático de King, y lo he sido desde que era un niño, eres mi héroe, pero cuando leí ‘Doctor Sleep’ todas las imágenes en mi cabeza eran de versión de Kubrick”, dijo Flanagan a EW.com. “’El resplandor’ es tan ubicuo que se ha marcado un lugar en la imaginación colectiva de las personas que aman el cine en una forma que pocas películas han hecho. No hay otro lenguaje para contar esta historia. Si digo ‘Overlook Hotel’, veo algo. Vive en mi cerebro debido a Stanley Kubrick. No puedes pretender que ese no es el caso”.

Sin embargo, el escritor todavía se encontraba renuente a darle su bendición a la adaptación, hasta que que Flanagan le describió una de las escenas que pensaba producir. "Él pensó acerca de ello y cuando volvió me dijo 'está bien, procede'".

King por su parte indicó que Flanagan lo convenció por su filmografía, que incluye una adaptación a otra de sus novelas ("Gerald's Game") y el guion que le presentó.

"Lo leí muy, muy cuidadosamente. Porque obviamente quería que hicieran un buen trabajo con la secuela, porque las personas conocían el libro 'El resplandor' y yo pensé que no quería que cometieran un error. (...) Leí el guion muy, muy cuidadosamente y me dije 'Todo lo que odiaba de la versión de Kubrick está redimido para mí aquí", dijo el prolífico novelista.

Si bien King se mantuvo alejado de la producción de la película, él vio una versión antes de su estreno que le encantó.

“No quiero entrar en una gran discusión sobre qué tan buen filme ‘El resplandor’ de Kubrick es o mis sentimientos sobre él. Todo lo que puedo decir es que Mike tomo mi material y creó una increíble historia. (...) Porque él logró tomar mi novela ‘Doctor Sleep’, la secuela, y de alguna manera logró fusionarla perfectamente con la versión de Kubrick de ‘El resplandor’. Asi que sí, me gustó muchísimo”, afirmó King.