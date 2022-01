Conforme a los criterios de Saber más

El destino trae conexiones azarosas y eso es lo que le ocurrió a María Laura Bustamante hace unos años: cuando estaba embarazada de su primera hija, sufrió la pérdida de su madre. Las dos mujeres más importantes de su vida de pronto conectadas y separadas. Mientras una llegaba al mundo, la otra partía.

Esa experiencia, sin embargo, ha servido para que la cantante y compositora peruana pueda escribir y publicar su primer libro infantil, “Sopa” (editorial Mónimo, 2021). Un delicado cuento que narra el vínculo entre una pequeña niña y la figura de su abuela, que aunque parece ausente en realidad está siempre a su lado.

“A mí me gusta mucho contarle a mi hija cómo era su abuela, tenerla presente en la casa, en fotos, en los juegos –cuenta la artista, integrante del dúo Alejandro y María Laura–. Creo que esa también era la forma en que mi mamá se relacionaba con la muerte y con sus propios padres, mis abuelos. Ella me contaba que cuando veía pajaritos negros, sentía que estaba su mamá allí. Esa es una idea que ella me dejó y que yo quiero transmitir a mi hija también”.

Bustamante sabe también que la muerte es un tema complicado de abordar con niños y niñas, y es consciente que cada familia puede tener una manera diferente de hacerlo. Pero en su caso, y como se puede ver también en “Sopa”, se trata de una aproximación sincera y transparente, más entrañable que dolorosa.

“Yo entiendo que la muerte sea un asunto que la gente prefiere no mencionar. Pero, para mí, mencionarlo y hablarlo es parte de tener presente al ser querido que ya no está. A mi mamá quiero tenerla cerca, recordarla. Y eso no quiere decir llorarla o estar triste, sino al contrario: que sea más bien jugar con ella, aunque esté en otro plano”, explica.

Ilustración de Fátima Ordinola para el libro "Sopa" de María Laura Bustamante.

DE LA MÚSICA AL PAPEL

Sobre las experiencias comparadas de escribir un libro infantil y escribir una canción, María Laura señala que, más que las diferencias en el formato, lo que cambió mucho fue ponerse en los zapatos del público al que debía dirigirse. “Todo esto comenzó como un poema, y yo normalmente escribo para mi yo adulta. Pero esta vez Julia Viñas, mi editora, me hizo entender que ahora me estaba dirigiendo a niños. Y eso sí lo hizo cambiar”, afirma.

¿Hubiera podido escribir María Laura “Sopa” sin pasar por el proceso de la maternidad? “No sé, probablemente no –confiesa–. En gran parte está inspirada por esa experiencia. Pero curiosamente yo desde los 5 o 6 años decía que iba a ser escritora de cuentos. Siempre fue mi sueño de niña. Mi mamá me compraba cuadernos y yo ponía letritas abajo y dibujos arriba. Entonces creo que el haber sido madre me reconectó con eso”.

Además de los textos, “Sopa” es un libro que trae las bellas ilustraciones de Fátima Ordinola, a quien la cantante recién pudo conocer hace poco, ya acabado el libro. “Yo no intervine en los dibujos –cuenta María Laura–. Ella propuso las ideas y yo fui feliz. Yo he visto su trabajo desde una admiración total. Además, ella me contó que también tuvo un proceso de duelo por su madre, similar al mío. Y eso es bonito porque estábamos en la misma página sin siquiera habernos conocido”.

EL DATO

“Sopa” de María Laura Bustamante puede comprarse en la web de la editorial Mónimo: www.monimo.co

Portada del libro álbum "Sopa", de María Laura Bustamante y Fátima Ordinola.