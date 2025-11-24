La actriz mexicana Gabriela Castrejón Michel, reconocida por su trabajo en televisión y especialmente en el doblaje, murió a los 65 años. La noticia ha generado numerosas reacciones en el mundo del espectáculo y entre los seguidores de su hija, la actriz Aislinn Derbez, primogénita de Eugenio Derbez.

Así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) a través de un comunicado difundido en redes sociales, en la que destacó la trayectoria artística de Michel y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

Una figura importante del doblaje en México

Aunque también participó en telenovelas como Amor en silencio y en episodios del programa Mujer, casos de la vida real, Gabriela fue especialmente reconocida por su trabajo en el doblaje, donde construyó una trayectoria sólida.

Su interpretación más emblemática fue la voz en español de Samantha Jones , uno de los personajes principales de la serie estadounidense Sex and the City, durante sus primeras tres temporadas. También dio vida a:

Reina Clariond en Campanita .

en . Maggie Wheeler en Juego de Gemelas .

en . Georgia Jones en la serie juvenil A todo ritmo.

Nacida en México en 1960, la actriz desarrolló su carrera entre el teatro, la televisión y los estudios de grabación.

Su vida personal y la relación con la familia Derbez

En el ámbito personal, Gabriela Michel mantuvo una relación de siete años con Eugenio Derbez, uno de los actores y productores más influyentes de México. Am bos se casaron en 1986 , pero el matrimonio duró menos de un año. Durante ese tiempo nació su hija Aislinn Derbez , quien años más tarde seguiría los pasos de su padre en la actuación.

Distintos medios señalan que Aislinn tenía una estrecha relación con su madre, así como con sus medias hermanas, algo que la propia actriz ha compartido en diversas ocasiones en entrevistas y redes sociales.

Tras su separación de Derbez, Michel contrajo matrimonio con el presentador y locutor Jorge Alberto Aguilera, conocido por su participación en el programa En familia con Chabelo. Con él tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara Aguilera.

A pesar de estar vinculada a figuras públicas de larga trayectoria, Gabriela Castrejón mantuvo una vida personal reservada y lejos del escrutinio mediático. Su fallecimiento ha despertado muestras de duelo entre colegas, seguidores y personas que crecieron escuchando su voz en películas y series emblemáticas.

Aún no se han difundido detalles sobre las causas de su fallecimiento.