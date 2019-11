La cantante canadiense Alessia Cara, que está nominada a dos Latin Grammy, se mostró hoy encantada en declaraciones a Efe por la “dulce” y “acogedora” bienvenida que ha recibido en estos galardones y por poder participar en la gala de Persona del Año en homenaje a Juanes.

“Aún estoy un poco nerviosa, especialmente en un sitio como este porque, aunque todo el mundo ha sido muy dulce y acogedor, todavía se siente como que no es mi elemento”, admitió.

“Siento que he llegado al hogar y a la cultura de otras personas y solamente espero respetarlos y hacerlo bien cuando cante la canción”, dijo en referencia a que fue una de las invitadas a versionar sobre el escenario algunos de los temas más famosos de Juanes como tributo a la estrella colombiana.

Canadiense de origen italiano, Cara, de 23 años, optará mañana en la vigésima edición de los Latin Grammy a ganar los premios a mejor grabación y mejor canción por “Querer mejor”, el tema que firmó a medias con Juanes.

“Nunca había esperado estar en un sitio así o nominada para algo como esto. Me siento muy honrada”, confesó.Cara, un gran talento del R&B y el pop contemporáneo, tuvo además bellas palabras para Juanes."Solo verle quién es como persona, los valores que tiene en la vida... Definitivamente he tomado de todo eso y lo he puesto en mi bolsillo porque ver a una leyenda que tiene tanto los pies en la tierra y que es tan normal es realmente valioso", argumentó.

La intérprete de temas como “Here” o “Stay” también subrayó la “integridad” artística que tiene Juanes y destacó, especialmente, la calidad de sus letras.

Por otro lado, Cara se mostró partidaria de no dejarse constreñir por las etiquetas musicales y de no ver su creatividad limitada por los géneros."Puedes tener un artista que hace un millón de cosas. Tener un solo sonido no importa mucho ya, y eso es algo que me encanta (...). Me encanta que podamos entrelazarnos y hacer simplemente lo que queramos", afirmó.