Avicii: TMZ revela posible causa de muerte del DJ

Lo usual es que, al morir una persona famosa, los deudos emitan un comunicado. En cambio, con la partida de Avicii (28), la familia remitió dos. Este segundo texto causó dudas en torno a la causa de muerte, las cuales aumentan con nueva información revelada este martes.

El portal TMZ indica que, según varias de sus fuentes, la causa de muerte de Avicii fue por varios cortes con un cristal roto. No obstante, dichas fuentes no coinciden en ciertos aspectos.

Dos fuentes de TMZ mencionan que Avicii habría utilizado una botella rota para causarse la herida fatal, la cual habría sido en el cuello. Otra fuente indica que el DJ se hirió en la muñeca.

En abril último Avicii, quien se retiró de dar conciertos para cuidar su salud, fue hallado muerto en el país árabe de Omán. Una fuente policial indicó por aquel entonces que no había sospechas de que la muerte se debiera a un crimen.

El segundo comunicado de la familia de Avicii indicó que el joven músico, cuya fortuna se cuenta en millones de dólares, era un alma frágil que quería encontrar la paz. En el mensaje era implícito que el DJ había tomado su propia vida.

"Él realmente luchó con pensamientos sobre el significado, vida y felicidad. Él ya no podía continuar. Él quería encontrar paz. Tim no estaba hecho para la maquinaria de negocios en la que se encontró, era un chico sensible que amaba a sus fans pero esquivaba los reflectores", indicó el texto.

Años antes de morir, Avicii fue internado varias veces por pancreatitis, la cual estaría relacionada al consumo excesivo de alcohol. Eventualmente, lo operaron para extirparle el apéndice y la vesícula biliar.