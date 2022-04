Toño Muñóz, más conocido en el ambiente artístico como Barúa, sorprendió con su talento en la imitación durante su participación como Ozuna en “Yo Soy Perú”. Ahora, el joven cantante nacional se abre camino con su propio nombre con el estreno de su EP “Un solo sentido”.

A través de sus redes sociales, el intérprete urbano compartió un video del recuerdo para anunciar su lanzamiento. En el clip se puede oír a Mauri Stern y Janick Maceta celebrando su performance e invitándolo a que grabe su voz.

“Para mí es una voz muy adecuada para ser grabada”, manifestó Mauri Stern en aquella oportunidad. “Es que el talento que el tiene si se presta totalmente”, añadió la segunda finalista del certamen Miss Universo 2020.

En otra publicación, Barúa celebró el lanzamiento de su álbum “Un solo sentido”, trabajo realizado al lado de Yeiko the Producer y Ephrah On The Beat. Además, este EP cuenta con colaboraciones al lado de Cassiel, Galeto y Lil Angel.

“Mi gente, espero que lo disfruten. Esto lo he hecho de corazón poniendo todo de mi para que cada canción sea del agrado de ustedes y porque se que los sueños de hacen realidad, solo hay que perseverar, trabajar duro y tener fe”, escribió en su mensaje.

El EP “Un solo sentido” cuenta con temas como “Sigues buscando”, “Me baila así”, “Todavía”, “Toma que te doy remix”, entre otros. Desde su publicación en YouTube, los videos han superado los miles reproducciones rápidamente.