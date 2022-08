Recordemos que hace muy poco BLACKPINK hizo una colaboración con el videojuego PUBG Mobile. Allí estrenaron la tan mencionada single desde 2021: “Get Ready for Love”. Este año se habló sobre el regreso a los escenarios del famoso girlgroup después de que las mismas integrantes lo revelaran en el mes de abril. Blink, aquí te dejamos todos los detalles.

El pasado 25 de julio, PUBG Mobile confirmó en su red social que la canción “Ready for love” tendría video musical, noticia que los fanáticos de BLACKPINK han estado esperando con paciencia. Las integrantes de la agrupación estrenaró el single: Ready For Love en PUBG, que escuchamos por primera vez en el documental Light Up the Sky.

BORN PINK: Nuevo Teaser de Blackpink

‘BORN PINK’ es el nombre del nuevo proyecto de las chicas de Blackpink. El teaser fue lanzado a la medianoche del 1 de agosto (KST) anunciando oficialmente el regreso del grupo de chicas más famoso del K-pop, que mencionó las fechas programadas para los lanzamientos del proyecto.

Está confirmado que en setiembre Blackpink lanzará nuevo álbum lo que ha sorprendido a los fanáticos de BLINK, sobretodo porque esperaban durante meses datos sobre la nueva gira mundial y según el video, también indica que comenzará en octubre.

En menos de una hora del lanzamiento del nuevo teaser oficial de comeback, ya contaba con más de un millón de vistas.

¿Cuándo inicia la gira mundial de Blackpink?

También se anunció en el teaser, que la gira de Blackpink comenzará poco después de comeback, ya que si bien sabíamos se rumoreaba que estaría planeada para fin de año, ahora se confirmó que comenzará en octubre. Las ciudades que visitarán las ídols para esta gira aún no se han anunciado, pero ya hay muchos fanáticos de diferentes países esperando la oportunidad de ver su concierto.

Mira aquí el nuevo teaser del lanzamiento oficial de Blackpink