Confirmado. La agrupación estadounidense Blink-182 llegará a nuestro país para brindar un gran concierto en Lima el próximo 14 de marzo del 2023

El lugar escogido para el encuentro entre la banda americana y sus fanáticos peruanos es el Estadio deSan Marcos. Asimismo, se conoció que las entradas para ver a Blink-182 en Lima estarán a la venta en Teleticket.

Existían rumores

Antes de conocer la noticia oficial, algunos fanáticos dieron cuenta de la aparición de diversos carteles en distintas zonas de Lima donde se mostraba el logo y el nombre de la popular banda de pop punk.

El usuario Daniel Vergaray D’Arrigo compartió un video en Twitter donde se apreciaba uno de estos carteles. “¿Ya dieron un vistazo a los paneles de la ciudad? #Blink182, pronto la info oficial y más detalles”, escribió.

Ya dieron un vistazo a los paneles de la ciudad? #Blink182, pronto la info oficial y más detalles 🤘🏻☺️ pic.twitter.com/5pJgNh2H4u — Daniel Vergaray D'Arrigo (@danielefecto) October 8, 2022

Poco después, el mismo usuario brindó detalles de dónde se podían apreciar los carteles que han emocionado a los seguidores por la llegada de la banda Blink-182.

Dónde encuentras los paneles de #Blink182? Anota y saca fotazos, videos, todo! Ahí va🤘🏻☺️:



1. Av Manuel Villarán, cuadra 6

2. Av Angamos, cuadra 14

3. Av La Marina, cuadra 26

4. Av Javier Prado Este, cuadra 41

5. Av Evitamiento Mz A 38 pic.twitter.com/Ewt5Zn07P2 — Daniel Vergaray D'Arrigo (@danielefecto) October 8, 2022

Cabe resaltar que, hace unos días, se conoció que Tom DeLonge habría regresado a Blink-182 para realizar una gira por estadios en 2023, tras haber abandonado la banda en 2015.

“Tom DeLonge se ha reincorporado a Blink-182 y vendrán al United Center. Live Nation, ese es mi regalo para ustedes por hacer todo esto a fines de octubre con Panic! At The Disco. Acabo de volarles la cabeza con Blink-182. Lo siento, no lo siento”, confirmó Troy Hanson, vicepresidente de programación corporativa para formatos de rock de Cumulus Media (empresa de radiodifusión estadounidense y tercer mayor propietario y operador de estaciones de radio AM y FM en los Estados Unidos).