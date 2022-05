El flautista y compositor peruano César Peredo realizará un concierto especial este 2 de junio en el salón Cocodrilo Verde. El show será un tributo al legendario músico puertorriqueño Dave Valentin, uno de los principales difusores del latín jazz.

El repertorio incluirá canciones como “The shadow of your smile”, “Oasis” y “Danzon for my father”, entre otras. Además, Peredo interpretará algunas composiciones propias en la gala que demostrará su talento con la flauta.

“Volver a Cocodrilo Verde es algo muy especial para mí, especialmente luego de las cuarentenas de los años anteriores… pisar de nuevo su escenario y reencontrarme con el público en un espacio tan intimo es algo que espero con ansias. En este concierto tributo al maestro Valentin tendré lo mejor de su repertorio y también algunas sorpresas”, señaló el peruano en un comunicado de prensa.

Cabe recordar que César Peredo es un reconocido flautista y compositor de jazz. Durante su carrera ha compartido escenario con destacados artistas internacionales como Plácido Domingo, Rubén Blades, Juan Diego Flórez, Il Divo, Tania Libertad, Gian Marco, Chucho Valdez, Eva Ayllón, Cecilia Barraza, Pepe Vásquez y Fito Páez, entre otros. Asimismo, Peredo ha sido nominado a los Premios Latin Grammy en cuatro oportunidades. Por ejemplo, en 2017, compitió en la categoría de Grabación del Año por su colaboración con Rubén Blades en el sencillo “La Flor de la Canela”, el cual pertenece al disco tributo a Chabuca Granda.