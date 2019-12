Una idea inédita había surgido en la mente de los directivos de la compañía surcoreana Fantagio Entertainment: lanzar al mercado una ‘boyband’ compuesta solo de actores. Sí, actores. Aquellos que enfrentan la fama y el reconocimiento público al igual que los cantantes, pero con su talento en la interpretación. El objetivo era formar artistas más completos y, por qué no, revertir el típico proceso en el que los cantantes se convierten en actores con el pasar de los años.

Parte esencial de este proyecto fue Cha In Ha, el joven actor de 27 años que vivía el mejor momento de su carrera hasta ser hallado sin vida este martes 3 de diciembre en su vivienda de Seúl, Corea del Sur. La noticia la dio a conocer South China Morning Post y fue corroborada por Fantagio a través de un comunicado, desconociéndose aún las causas de su fallecimiento.

Artista completo

Cha In Ha inició su historia frente a cámaras en el 2017, cuando la compañía que lo representó hasta sus últimos días dio a conocer su segundo grupo de K-pop integrado solo por actores, SURPRISE U.

La innovadora idea de la empresa se había concretado primero en el 2014 con “5urprise”; y el buen recibimiento de este quinteto inspiró la creación de otro conformado por Yoon Jung Hyuk, Eun Hae Sung, Ji Gun Woo, Kim Hyun Seo y Cha In Ha.

En un trabajo dedicado, los actores fueron entrenados en el baile y en el canto, sin dejar de lado su labor actoral. Tal es así que protagonizaron el drama web “Idol Fever”, con el que se alcanzaron reconocimiento entre los ya consolidados ‘idols’ de K-pop.

Sin embargo, Cha In Ha tenía otros planes para sí mismo.

A tan solo un año de su debut musical, Cha In Ha abandonó el grupo. Todo indicaba que había descubierto que la música no era lo suyo y prefería actuar; con lo cual mostró una vena rebelde hacia la industria del entretenimiento surcoreano, un mundo donde todo está parametrado al milímetro. Esta decisión de seguir solo como actor se sustenta en los dramas en los que participó posteriormente como “The Banker” y “Miss Independent Ji Eun”.

Los últimos años

Su alejamiento de SURPRISE U no había significado su salida de Fantagio Entertainment. Por el contrario, la agencia lo siguió acompañando en sus prometedores proyectos televisivos. Es por ello que Cha In Ha logra integrar el elenco de la comedia romántica “Love with Flaws” (2019), último trabajo de su vida.

De hecho, el joven actor aún participaba del rodaje de la serie, cuando falleció. Esta producción tenía previsto prolongarse hasta el 2020. No obstante, tras el trágico suceso, se desconoce si la emisión televisiva continuará con normalidad.

La muerte de Cha In Ha enluta, una vez más, la industria artística surcoreana. Excantantes de K-pop como Sulli y Go Hara también fallecieron a temprana edad, lo cual nos invita a reflexionar sobre los métodos de presión a los que son sometidos estos artistas.

