Coldplay continúa haciendo historia con su gira mundial ‘Music of the Spheres’ y ya brindó 6 de sus 10 conciertos en Argentina. Durante su última presentación, la banda dio a conocer cuál es el porcentaje de pulseras mágicas que sus fans han devuelto durante su gira por Sudamérica, y las estadísticas no son favorables para Perú.

Perú es el país que menos “pulseras mágicas” devolvió, y es que solo el 82% de todos los que asistieron al concierto de la banda británica en Lima devolvió las famosas Xylobands.

El ranking de devoluciones es liderado por Argentina con 94%. Le sigue Santiago de Chile con 86% y el tercer lugar es para Bogotá (Colombia) con 85%.

Este dato fue compartido en Twitter por la cuenta Coldplayers in Town, junto a una foto del cartel que mostraba el listado de porcentajes, el mismo que fue colocado a un lado del escenario.

Argentina primera en el ranking de devolución de pulseras!#ColdplayBuenosAires 🇦🇷 pic.twitter.com/iOdwDJMw7K — Coldplayers In Town🪐 (@cpintown42) November 4, 2022

Como se sabe, la banda liderada por Chris Martin ofrece un espectáculo visualmente impactante gracias al uso de las ‘xylobands’, el cual tiene como objetivo hacer que el público forme parte del show.

¿Cómo funcionan xylobands?

Las pulseras que los asistentes reciben en el ingreso están sincronizadas para iluminarse y cambiar de color al ritmo de la música durante el concierto, por ejemplo, cuando la banda interpreta la canción Yellow, todas las xylobands se iluminan de amarillo.

Los responsables de hacerlas funcionar son los miembros del staff. Para ello colocan los emisores de radiofrecuencias que las hacen funcionar en puntos estratégicos del lugar del evento.

Gracias a estos aparatos creadas en el Reino Unido, la banda logra impresionantes espectáculos visuales y además se conecta de una manera más íntima con los asistentes.

¿Por qué deben devolverse?

Tras culminarse el show de Coldplay, se recomienda a los asistentes dejar las xylobands en unas pequeñas cajas colocadas en la salida de cada concierto, esto para evitar la contaminación de plástico. De esta manera, la banda podrá reutilizarlas y así contribuir en el cuidado del medio ambiente.