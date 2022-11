José Luis Cachay o simplemente ‘Cachay’ es uno de los cómicos más populares de Perú. Ahora decidió dar el gran paso y debutó como actor dramático en “Ruge la Ciudad”, último videoclip de la banda de rock nacional Bala Perdida. Esta apuesta sorprende a todos, ya que nunca se le vio en esta faceta actoral.

“No solo sé hacer reír”, expresó ‘Cachay’. “Tomé con buenos ojos la llegada de este proyecto, el cual me sorprendió por el mensaje que tenía. Me sentí cómodo, ya que me demostré que también podría hacer papeles más complejos como este. Funcionó y ahora esperamos que sea motivo de reflexión por los temas que toca”, indicó.

“Ruge la Ciudad” contiene varios mensajes que animan a la reflexión en esta sociedad donde las personas solo piensan en sí mismas. En primer lugar, denuncia la indiferencia de las personas hacia la salud mental. Además, expone la cruda y nefasta realidad de los feminicidios.

A nivel técnico, el video de “Ruge la Ciudad” fue dirigido por Darien McFly (Melies Crea) y Jorge Cárdenas. Fue producido por Carlos Marroquín y la producción musical, mezcla y masterización estuvo a cargo de Giovanni Lama, fundador de la mítica banda Epilepsia.

Bala Perdida se formó a finales del año 2019. En sus inicios, nació del sueño de retornar al sonido original del rock de guitarras fuertes, batería poderosa, letras sangrientas y emocionales, que tenía Ángel Romano (primera guitarra). Para ello, se reunió con su amigo de la adolescencia Jorge Zagal (bajista).

El músico, a su vez, invitó a formar parte de la banda a su amigo de colegio, Enrique Visaloth (vocalista), con quien previamente tuvieron una banda llamada Conejo Rosa. Luego, por intermedio de otros amigos de la banda, llegaron Lucas Chirinos (baterista) y Juan Diego Rodríguez (guitarra rítmica).

Debutaron con el single “Fuera de Control”, el cual está disponible en todas las plataformas digitales. Este 2022 fue su destape, ya que han tocado en diferentes espacios de Lima y en ciudades de provincia como Huancayo y Oxapampa. A inicios del otro año publicarán dos singles más: “Volar” y “Caminos Separados”, pues quieren cerrar el 2023 con su primer EP.