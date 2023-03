El músico Fito Olivares, creador de éxitos de la cumbia como “Juana, la cubana” y “El Colesterol”, falleció a los 75 años. La noticia fue confirmada el pasado viernes 17 de marzo por su esposa, quien ofreció una entrevista a Raúl Brindis.

En la conversación, la esposa de Fito Olivares dio a conocer que el saxofonista y compositor falleció luego de ser diagnosticado con cáncer de las células plasmáticas en un estado muy avanzado.

“Él nunca supo, ni yo ni nadie nos imaginábamos que podía tener cáncer, fue diagnosticado hace unos ocho meses, pero tampoco nos imaginamos qué tan grave iba a ser. Los doctores le dieron un tiempo, a él le dijeron que tantos meses, entonces, gracias a Dios duró un poquito más de lo que los doctores nos dijeron, pero sí estaba ya muy avanzado su cáncer”, contó.

“Es un cáncer que se llama múltiple mieloma y no mucha gente lo sabe de qué se trata, pero es un cáncer que le afecta las células blancas, la médula ósea, los huesos y sí él estaba ya muy debilitado”, añadió.

Según contó, la salud del músico empezó a complicarse en los últimos tres días, que se la pasaba durmiendo y sin comer. El pasado viernes 17 de marzo falleció tras una ardua lucha.

“Fue hace dos semanas cuando empezó a decaer un poquito más, y llegó un momento en que él casi estaba dormido todo el día, comía bien y todo, pero de tres días para acá empezó a no despertarse, no comer, no nada, pero sí me reconocía, reconocía a los muchachos, sonreía cuando venían a verlo, oía la voz de ellos y él sabía quiénes eran”, reveló.

Como se recuerda, en 2022, el músico había sido ingresado al hospital y fue en aquel entonces que le diagnosticaron cáncer en un estado muy avanzado, por lo que regresó a casa en donde falleció el pasado 17 de marzo.

