Este lunes 11 de diciembre se dio a conocer a los nominados a los ‘Globos de Oro 2024′, que busca celebrar lo mejor del cine y la televisión del año en Estados Unidos. Una de las artistas mencionadas es Dua Lipa, quien usó sus redes sociales para mostrar su felicidad.

“Esta barbie está tan agradecida. Tan feliz de poder compartir este momento con mis colaboradores para nuestra canción “Dance The Night””, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En el listado de nominados, en la sección de cine, la categoría de ‘Mejor Canción’ está dominada por ‘Barbie’. Hay varias posibilidades que el Globo de Oro se lo lleve el mencionado film, ya sea por Dua Lipa con “Dance The Night”, Billie Eilish con “What Was I Made For” o Ryan Gosling con “I’m Just Ken”.

Otro nominado es Jack Black con su éxito viral “Peaches” interpretada por Bowser en la película de Super Mario Bros. También compiten en la misma categoría, la canción de Lenny Kravitz “Road To Freedom” y la canción “Addicted To Romance” de Bruce Springsteen.

Barbie tiene nueve nominaciones a los Globos de Oro

El largometraje de Greta Gerwig, “Barbie”, encabezó la lista de nominaciones a los premios Globo de Oro al obtener nueve nominaciones, incluida la de mejor comedia.

Cabe mencionar que, “Oppenheimer”, el drama del director Christopher Nolan le siguió un escalón más abajo con ocho nominaciones, incluido el de mejor drama.