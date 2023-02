Tras la cancelación de uno de sus conciertos en noviembre de 2022, el cantante dominicano Juan Luis Guerra y su orquesta 4.40 volverán al Perú para ofrecer dos conciertos: uno en Lima el 25 de mayo y otro en Arequipa el 27 del mismo mes.

El intérprete de “La Bilirrubina” y “Las avispas” volverá a Perú como parte de su tour “Entre mar y palmeras”, con el que ha logrado hacer sold out en todos los países que ha visitado. Las entradas estarán a la venta desde este 16 de febrero, a partir de las 4 p.m. en Teleticket.

Para su primer show, Juan Luis Guerra visitará el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, donde se presentará junto a su orquesta el jueves 25 de mayo. Luego, el dominicano visitará Arequipa para presentarse en el Jardín de la Cerveza el sábado 27 de mayo.

Cabe señalar que el cantautor y productor prepara este show especial inspirado en “Entre mar y palmeras”, un documental filmado completamente en vivo, en la playa de Miches, en la zona del este profundo de República Dominicana, dirigido por su hijo Jean Guerra para la cadena HBO Max.

¿Por qué se canceló su concierto en 2022?

El inconveniente sucedió la noche del martes 22 de noviembre, cuando asistentes al primer concierto de Juan Luis Guerra (de dos fechas programadas) utilizaron las redes sociales para compartir imágenes y videos del evento denunciando la sobreventa de entradas debido a que se reportaban las aglomeraciones en diversas ubicaciones en las que se incluyó la zona VIP.

Como parte de las quejas, el público afirmó que no se podía “ni caminar” en las instalaciones del Arena Perú e incluso algunas personas sufrieron problemas de asfixia. A esto se sumó que otro grupo de fans de Juan Luis Guerra no pudo ingresar al concierto pese a contar con entradas compradas en Teleticket por el mismo motivo: no había espacio.

Empezó el concierto de @JuanLuisGuerra, aquí la gente sin poder bailar. Entradas sobrevendidas, gente desmayandose por asfixia, vías de tránsito repletas, horrible! pic.twitter.com/w2GVhQGFEq — Vilma Fernández (@Giovannita_vfc) November 23, 2022

El concierto de @JuanLuisGuerra pone en riesgo a miles de personas en la zona VIP. Se ha superado el aforo de manera excesiva. No se puede ni caminar. Mi hermana se cayo d la falta de aire. Pésima organización de #teleticket @teleticketperu hagan algo!!! Antes q más gente desmay — Ursula Silva (@UrsulaPeru) November 23, 2022

Ante las quejas, la Municipalidad de Surco dispuso la tarde del miércoles 23 de noviembre la clausura provisional del Arena Perú, por exceso de aforo en la fecha previa, lo que provocó automáticamente la cancelación del segundo concierto del cantante dominicano, quien a través de un video en redes sociales se disculpó por lo sucedido y dejó abierta la posibilidad de volver a Perú.

