Led Zeppelin reedita su cuarto disco y el "Houses of the Holy"

Ya ocurrió con los tres primeros álbumes de Led Zeppelin. Fue el 3 de junio pasado cuando las tiendas de discos mostraron en vitrinas las placas remasterizadas, en distintas presentaciones, como para cada gusto de clientes. El CD convencional, el CD doble (con un disco adicional de remezclas y rarezas) y la edición super deluxe (con compactos y vinilos). El plan es reeditar toda la discografía de la megabanda que formaron Robert Plant (voz), Jimmy Page (guitarra), John Paul Jones (bajo) y John Bonham (batería). Y lo están haciendo por partes.

El 27 de octubre próximo, dos álbumes más seguirán el mismo tratamiento. Hablamos del cuarto trabajo del grupo, identificado como "Led Zeppelin IV" o "Zoso"; y el "Houses of the Holy", el quinto disco en estudio del cuarteto.

Escalera al cielo. El cuarto álbum de Led Zeppelin es considerado por muchos fans como el más sólido de su trayectoria. Las ocho canciones que lo integran describen una verdadera obra maestra, no solo por la contundencia de sus pistas más rockeras, sino por la versatilidad en composición. Así, desde "Black Dog" y "Rock and Roll" hasta "When the Levee Breaks", el combo pone la valla muy en alto en cuanto al rock duro que patentaron como uno de sus vértices más poderosos. Pero también hay mucho de folk, con "The Battle of Evermore" y "Going to California", y un guiño pop con "Misty Mountain Hop". Pero, sin duda, el tema épico de este trabajo es "Stairway to Heaven", una majestuosa entrega que comienza como una balada y desemboca en una vorágine que uno quisiera interminable, con un solo de guitarra devastador de Jimmy Page y una entrega vocal absoluta de Robert Plant.

El disco adicional que incluirá la reedición presenta nuevas mezclas de cada una de sus canciones. Por ejemplo: "Black Dog (Basic Track With Guitar Overdubs)", "Rock and Roll (Alternate Mix)", "Stairway to Heaven (Sunset Sound Mix)" y "Going to California (Mandolin/Guitar Mix)".

La canción es la misma. El quinto disco en estudio de la banda, "Houses of the Holy", incide aun más en la diversidad estética. No solo abre con un himno para levantar el espíritu en las grandes arenas, como "The Song Remains the Same", sino que se vuelven arcanos en la misteriosa "No Quarter", a la vez que, sin rubores, hacen algo tan pegajoso como "D'yer Mak'er". Y si hablamos de grandes canciones, tenemos "Dancing Days" y "Over the Hlls and Far Away". El perfil folk lo subrayan con "The Rain Song", mientras que la marca registrada de la banda queda sellada en "The Ocean".

La reedición traerá también un ‘bonus disc’ con mezclas alternativas. Así, podremos escuchar “The Song Remains the Same (Guitar Overdub Reference Mix)”, “Dancing Days (Rough Mix With Vocals)”, “No Quarter (Rough Mix With JPJ Keyboard Overdubs No Vocal)”. En este caso, no todas las canciones del disco original serán incluidas en el disco adicional de remezclas.