Lizzo gritó a todo pulmón, Lil Nas X trajo a Billy Ray Cyrus para “Old Town Road” y Billie Eilish cantó suavemente con su hermano y productor al piano.

Los tres cantantes — los más nominados para la gala de los Premios Grammy 2020 del domingo — celebraron sus candidaturas a mejor artista nuevo el jueves por la noche en un evento anual de Spotify en honor a los artistas revelación.

La española Rosalía, también nominada a mejor nuevo artista, contó con un invitado especial: el reggaetonero puertorriqueño Ozuna para acompañarla en el éxito “Yo x Ti, Tú x Mí”.

Lizzo dio inicio al espectáculo en Los Ángeles para una multitud de miembros de la industria de la música —algunos hastiados, otros en plan de chismorrear.

“¿Están felices de estar aquí?”, preguntó. “¿Soy la primera que actúa hoy? Veo que aún no se han soltado. Vamos a soltarnos (grosería)”.

La cantante, que encabeza la lista de nominados con ocho menciones, demostró su carisma en el escenario y se ganó a la audiencia interpretando sus populares “Good as Hell” y “Truth Hurts”, postulada a grabación y canción del año.

Eilish compite por los mismos honores con “Bad Guy”, que interpretó el jueves. Vestida como un resaltador neón, brilló tanto por su actuación como por su atuendo.

“Me veo extra (grosería). Este traje es estúpido”, dijo. “Si yo viera a alguien usando esto...”

Pero estuvo increíble cuando se sentó y cantó hermosamente, alcanzando todas las notas correctas en temas como “Ocean Eyes” y “idontwannabeyouanymore”. La acompañó su hermano Finneas, nominado a varios Grammy por la producción e ingeniería del álbum debut de su hermana de 18 años, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, el más escuchado en Spotify en 2019.

“Los Grammy son el domingo”, dijo Eilish, quien compite por seis gramófonos dorados. “Esta (grosería) es una locura”.

Lil Nas X, igualmente nominado a seis premios, fue pura energía durante su interpretación de éxitos como “Panini”, “Rodeo” y “Old Town Road”, sorprendiendo al público con Cyrus.

Rosalía, quien mezcla el flamenco tradicional con sonidos de reggaetón y trap, ganó el Latin Grammy al álbum del año en noviembre con “El mal querer”, que además compite el domingo por el premio al mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa.

Se apoderó del escenario con una elaborada coreografía y bailarinas que igualaron su imponente energía, y recibió la máxima ovación del público.

“Es un honor tan grande actuar aquí esta noche, de verdad, porque realmente admiro a todos los artistas que están presentándose hoy aquí”, dijo la estrella española.

Entre otros intérpretes, estuvieron los nominados a mejor artista nuevo Maggie Rogers, Yola, Black Pumas y Tank and the Bangas.

Lizzo tenía otra presentación el jueves por la noche, así que salió corriendo del evento de Spotify para interpretar cuatro canciones en una fiesta pre-Grammys ofrecida por la empresa matriz de su sello discográfico, Warner. La cantante y rapera — que lanzó su álbum debut en 2013 y estuvo años de gira antes de saltar al estrellato el año pasado — le agradeció a Spotify por ayudar a llegar a un público más amplio.

“Soy nueva para el mundo y esto es gracias a la gente en Spotify que me trajo a sus oficinas cuando tenía 50.000 fans y me mostraron el (grosería) un gráfico que era algo así como, ‘todos tus fans están en Minneapolis’”, contó Lizzo. “Me dijeron, ‘hagámoslo global’, y lo hicieron. Ahora tengo 42 millones de escuchas mensuales, mil millones de streams y estoy entre un grupo de artistas nuevos increíbles”.