Roxette, el dúo sueco conformado por Marie Fredriksson y Per Gessle, se presentó por última vez en Lima el 21 de abril del 2012. En aquella oportunidad, ofrecieron lo mejor de su repertorio y sorprendieron con una interpretación de “El cóndor pasa”.

Tras dos décadas de ausencia, el dúo hizo su reaparición en la escena local con un show cargado de emoción y música ante las más de 15 mil personas que se dieron cita al Estadio Nacional de Lima.

Marie Fredriksson lució su característico pantalón de cuero negro, una casaca blanca, y su inmortal cabeza rapada. “Dressed for sucess” fue el tema que abrió dicha presentación, seguida inmediatamente con “The big L” y “Wish I could”.

“Buenas noches Lima… Hace veinte años que no estábamos por aquí. Es genial regresar”, dijo Marie Fredriksson antes de empezar a cantar.

Uno de los momentos más emblemáticos de aquella noche fue cuando el guitarrista del grupo, Christoffer Lundquist, tocó unas de las melodías peruanas más reconocidas a nivel mundial: “El cóndor pasa”.

Tras aquella mítica presentación, Roxette utilizó sus redes sociales para calificar su show en Lima como “una experiencia fuera de este mundo”.

Cabe señalar que su primer show en Lima fue en 1995. En aquella oportunidad, Roxette interpretó 22 temas, incluidos “Sleeping in my car”, “Fireworks”, “Dangerous” y “Go to sleep”.