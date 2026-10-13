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Cometa a la deriva, trío peruano integrado por Vanessa, Mariano y Gustavo, abrirá el concierto de Foo Fighters el 3 de marzo de 2027 en el Estadio San Marcos. (Fotos: Valeria Zelvaggio)
Cometa a la deriva, trío peruano integrado por Vanessa, Mariano y Gustavo, abrirá el concierto de Foo Fighters el 3 de marzo de 2027 en el Estadio San Marcos. (Fotos: Valeria Zelvaggio)
Por Ángel Navarro Quevedo

Faltaban cuatro días para el anuncio oficial y los integrantes de Cometa a la deriva todavía hacían cuentas para pagar su entrada al concierto de Foo Fighters, sin sospechar que terminarían compartiendo escenario con ellos. El 3 de marzo de 2027, en el Estadio San Marcos de Lima, abrirán, así como la artista Lucy Pérez, la noche de la banda de Dave Grohl.

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