Faltaban cuatro días para el anuncio oficial y los integrantes de Cometa a la deriva todavía hacían cuentas para pagar su entrada al concierto de Foo Fighters, sin sospechar que terminarían compartiendo escenario con ellos. El 3 de marzo de 2027, en el Estadio San Marcos de Lima, abrirán, así como la artista Lucy Pérez, la noche de la banda de Dave Grohl.

La noticia llegó poco después de que se anunciara la visita de la banda norteamericana a la capital. “Nos convocó el manager y nos dio la noticia de que la productora nos había seleccionado para abrir el concierto”, cuenta Vanessa, vocalista del grupo. Tras esa reunión, la banda aceptó la propuesta sin conocer al detalle los motivos detrás de su participación.

La banda publicó su primer álbum en 2023 y llevó su música a Colombia en 2024. Este año también se presentó en Chicago, Nueva York y México. (Fotos: Valeria Zelvaggio)

El trío conformado por Vanessa, Mariano y Gustavo explica esa elección con seis años de trayectoria. Cometa a la deriva nació en 2019, empezó a publicar en 2020 y editó su primer álbum en 2023. Desde entonces, su público creció con una gira por Colombia en 2024 y con fechas en Chicago, Nueva York y México este año, el país donde más los escuchan. Su producción más reciente es “Pesto”, una de las canciones que aún esperan que sea seleccionada para el setlist que presentarán en San Marcos.

Pero el crecimiento también atrajo ruido. Apenas se supo que un grupo peruano abriría el concierto de una banda de estadios, las críticas inundaron las redes y muchos reclamaron nombres más veteranos, algo que la banda ya esperaba. “Si nos tomamos en serio los comentarios terminamos perdiendo y cayendo en ese juego”, dice Mariano. Gustavo, en cambio, prefiere mirar la situación de la industria nacional. “Es un reflejo de nuestra escena musical, pedimos cosas nuevas, pero queremos seguir apostando por las ya posicionadas”.

Reto, resistencia y escena

Con el ruido atrás, toca responder en el escenario. “Más que una oportunidad increíble, esto se siente más como un reto”, admite Vanessa. Abrir para una banda de esa magnitud exige calentar al público sin robarle la noche, así que el repertorio apunta a las canciones de mayor intensidad de su catálogo y a presentar temas del álbum que están aún grabando, con un sonido más fuerte y más performance que el de sus canciones nostálgicas.

Después viene una prueba de resistencia. En Toronto, la gira Take Cover arrancó con 26 canciones, humo rojo y un segundo escenario donde la banda bajó al formato acústico con “Wheels” y “Big Me”. En Viena, la función se programó de 8 a 11 p. m., con clásicos como “The Pretender” y “Learn to Fly” y pocos temas de Your Favorite Toy, el disco de 2026 que motiva la gira. “Puede pasar de todo, las bandas peruanas ya están acostumbradas hasta a que se te vaya la luz en un concierto”, menciona Gustavo.

La fórmula de abrir con bandas locales se repite en toda la región. Niña Lobo y Gamepad abren en Montevideo el 23 de febrero; Usted Señalemelo y Pacifica, en Buenos Aires, el 25; Adelaida y Aurora Voraz, en Santiago, el 28; y Cometa a la deriva y Lucy Pérez, en Lima. En Norteamérica, en cambio, Queens of the Stone Age abrió la mayoría de las fechas de una serie de 12 estadios con cierre previsto el 26 de septiembre en Las Vegas, y la gira seguirá por Oceanía entre noviembre y enero antes de llegar a Sudamérica.

El trío mira esa lista de teloneros y viene un recuerdo en particular. “En 2013, The Cure fue teloneada por las bandas Kinder y Resplandor. Más allá del orgullo, verlos en escena te hace pensar que, como peruano, tienes la posibilidad de algún día estar junto a los grandes en un estadio. Eso no te lo quita un hater”, concluye Gustavo.