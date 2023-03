La banda de rock estadounidense utilizó sus redes sociales para anunciar que dará una gira por Sudamérica. Sin embargo, hasta el momento solo ha confirmado cinco shows en Brasil, olvidando los demás países. Los conciertos se realizarán el 4 y el 16 de noviembre, pasando por ciudades como Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre, entre otras.

MIRA AQUÍ:Shakira y Bizarrap presentarán en el show de Jimmy Fallon su canción contra Piqué en vivo

La banda retornará a nuestro continente después de 5 años, cuando se presentaron en el festival Lollapalooza. Además, significará el regreso del guitarrista John Frusciante a Sudamérica en 20 años.

Si bien por el momento el único país que visitará la banda será Brasil, no perdemos la esperanza de que en las próximas semanas se confirmen otras locaciones en las que se presentarán con su Unlimited Love Tour.

MÁS INFORMACIÓN: Alejandro Fernández y una impresionante noche de romanticismo y tradición mexicana en Lima

RED HOT CHILI PEPPERS LANZÓ DOS DISCOS EN 2022

El primer disco fue ‘Unlimited Live’, que estuvo disponible desde comienzos de abril. Y en octubre, ‘Return of the Dream Canteen’ vio la luz. Esta es la primera vez que la banda lanza dos álbumes en menos de un año, siendo algo ‘histórico’ para los rockeros que no acostumbrar engreír de esa manera a sus fanáticos.