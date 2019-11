Cuentan que la infancia de Sebastián Obando Giraldo (1994), más conocido por su nombre artístico de Sebastián Yatra, estuvo llena de mimos. No es para menos: él era el benjamín de una familia acaudalada y de prestigio de Medellín.

Es verdad que los 90 no fueron la mejor época para los Obando Giraldo. Su exitosa compañía de transporte que distribuía paquetes y mercancías por todo el país seguía dando frutos, pero la violencia producto del narcotráfico los hacía blanco de amenazas. La situación era bastante complicada.

"Hubo un punto en el que mi papá andaba con una pistola para defenderse de cualquier cosa", contaría Obando años más tarde a Caracol Televisión, cuando su apellido había mutado a Yatra.

Migrar fue lo más seguro, sobre todo cuando uno de los conocidos de la familia desapareció sin dejar rastro. Entonces, su casa de verano de Miami se convirtió en su hogar permanente. Allí, la vida del púber Sebastián cambió, y tras protagonizar el musical "High School Musical" en su colegio, decidió ser cantante.

Quizás consciente de haber nacido en cuna de oro, Sebastián dejó su apellido paterno y optó por Yatra. Fue una movida inteligente que se adelantaba a quienes criticarían que su primer videoclip, de la canción "El psicólogo", fuera dirigido por Simón Brand (conocido por su trabajo con Carlos Vives, Fanny Lu, Shakira y Ricky Martin) y le atribuyeran el santo al billete familiar. Los comentarios serían inevitables, aun cuando él ya había sido fichado por el sello de los venezolanos Chino y Nacho. ¿En algún momento se habrá sentido incómodo de venir de una familia acomodada que pagó sus pininos en la música?

"No. Yo estoy donde estoy por el trabajo que he hecho, y toda persona logra lo que logra en la vida por su esfuerzo y mérito –afirma Yatra en una entrevista exclusiva con El Comercio–. Obvio, hay puertas que se le abren a uno y oportunidades que gracias a Dios tuve en algún momento y no las iba a desaprovechar. Mis papás me apoyaron, pero la conexión con el público y la calidad de las canciones y todo lo que he ido construyendo solo dependió de mí".

—La lista—

Hoy por hoy, la música de Sebastián Yatra está de moda. Para hacer que los reflectores de la industria se fijaran en él, necesitó tres años en los que sacó adelante temas olvidables como "Todo lo que siento", "Love You Forever", entre otros. Canciones como "Traicionera" o colaboraciones con Carlos Vives, David Bisbal, Juanes o los Jonas Brothers lo volvieron un éxito de ventas.

Con ello, Yatra se suma a una escueta lista de músicos que nacieron con la vida resuelta. Alejandra Guzmán, por ejemplo, es hija de la célebre cantante y actriz mexicana Silvia Pinal y del popular intérprete Enrique Guzmán. De forma similar, Enrique y su padre Julio Iglesias, aunque habría que decir que su relación es distante, y que el financiamiento para la primera maqueta del mozo vino de su nana.

El mundo anglosajón también aporta a la nómina. Ariana Grande es hija de Edward Butera, diseñador gráfico dueño de IBI Designs, empresa premiada por “The New York Times” por sus logros en márketing inmobiliario. Por su lado, Lady Gaga es hija de dos empresarios de éxito (dedicados a las telecomunicaciones y a invertir en negocios relacionados con servicios de Internet) que le dieron una vida acomodada en Manhattan. O Taylor Swift, cuyo padre Scott es un conocido y exitoso corredor de bolsa.

Lady Gaga es hija de Joe Germanotta, uno de los primeros empresarios en dar servicios de conexión a Internet. (Foto: AP) Jordan Strauss | AP

Por supuesto, tener dinero no es sinónimo de éxito. Bien lo sabe Rebecca Black, quien algunos años atrás se volvió viral por su canción "Friday" –un regalo que vino con el video que sus padres le compraron por su cumpleaños–. Es sí importante mencionar a la socialité Paris Hilton, quien logró tener un hit del verano: "Stars are Blind", canción auspiciada por Warner Bros., que en varias partes del mundo se colocó dentro de las 50 más escuchadas. Un logro inexplicable, luego de oír el remix de Wisin & Yandel.

