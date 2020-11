La cantante Vanesa Martín ha logrado un nuevo récord al entrar en el #1 de la lista de ventas oficiales en España con su nuevo disco “Siete veces sí”. Este séptimo disco de la artista malagueña, consigue un cuádruple histórico, ya que encadena cuatro álbumes consecutivos que logran entrar directamente al número 1 en la lista de ventas en su primera semana en el mercado.

Después de catorce años de carrera profesional, Vanesa Martín sigue haciéndonos soñar con sus canciones. “Siete veces sí” es su disco más internacional, nacido en Málaga, en casa, junto a los también músicos y productores malagueños José Marín y Tony Romero.

Esta producción discográfica muestra la esencia de Vanesa, donde su inconfundible voz va dejando huella en cada una de las canciones, mientras presenta por sorpresa versos tan únicos, que sólo podría haber escrito ella. Porque si habla de “coger aire” y de la reflexión del camino nacen retóricas como “¿Cuánto va a costarnos deshacernos del camino equivocado?” o “Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir”.

“Wow en estos momentos tan extraños, también difíciles, no sé cómo agradecer vuestro apoyo. ¡Gracias! Más ganas que nunca de sentiros cerca de nuevo. Vamos a apretar los dientes y saldremos a girar en cuanto salvemos el invierno”, escribió la cantante en Instagram.

“Siempre me veían muy andaluza para sonar en el norte y muy poco para el sur. Algunos de mis compañeros cantautores me veían muy pop y la gente del pop muy cantautora. Al final me acostumbré a estar en terreno de nadie, que resultó que era el mío. Y en esa calle me he revuelto para sacar lo mejor de mí cada día, que en el fondo es lo único que me llevaré al otro mundo: el camino disfrutado”, manifestó Martín mediante un comunicado de prensa.

Como se recuerda, el nuevo disco “Siete veces sí” se presentó el jueves 22 de octubre, en una rueda de prensa virtual a la que asistieron medios de comunicación de todo el mundo, y salió a la venta el pasado viernes 23 de octubre.

