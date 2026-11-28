Canciones como las de el grupo infantil español Pica Pica pasan de una generación a otra y encuentran una nueva voz en las reuniones familiares, cuando los padres las cantan junto a sus hijos. El grupo español, que desde 2011 construye un universo de música, baile y teatro para los más pequeños, es integrado por Nacho Bombín (Ignacio Repetto), Emi Bombón (Emiliano Müller) y Belén Pelo de Oro (Belén Guijarro). Ellos regresan al Perú para reencontrarse con un público que, según cuentan en una entrevista con El Comercio, se ha convertido en una parada habitual de sus giras en América Latina.

“Perú es un lugar que no falta en nuestras giras cada año y medio o dos años. Y mientras el público nos reciba con tanto cariño y con esa comida tan rica que hay, pues ahí estaremos”, comenta Belén. Esta vez, la visita tendrá una novedad: además de Lima, donde actuarán el 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, llegarán a Chiclayo el día 28 de noviembre, en su primera presentación en esa ciudad.

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El reencuentro ocurre en un año especial para la agrupación, que celebra 15 años de trayectoria. En ese tiempo, su repertorio ha crecido hasta reunir cerca de 200 canciones, mientras su canal oficial de YouTube supera los 10 millones de suscriptores y acumula miles de millones de visualizaciones. Sin embargo, para sus integrantes, el paso del tiempo también se mide en las edades de quienes los acompañan desde sus primeros videos. Los niños que los veían en 2011 hoy tienen alrededor de 18 años.

“La infancia se sigue manteniendo relativamente igual, con la ilusión de siempre, la misma inocencia, el mismo cariño y ganas de jugar y de aprender, de cantar, de ver el show en vivo y vernos en carne y cuerpo presente”, comentan Nacho y Emi.

Además, Pica Pica siempre busca incorporar contenidos educativos en sus canciones. El semáforo, los números, el abecedario y la seguridad en la playa forman parte de las temáticas que han explorado. “Que sea entrañable, divertida, que tenga un beat bailable, que su letra esté acorde a la temática que queremos trabajar, un toque educativo a veces”, explican sobre los elementos que buscan en una composición. Pero todavía tienen asuntos pendientes de abordar en sus composiciones, como “la alimentación saludable, la contaminación, la ecología, el cuidado del planeta y muchos más”.

Hace dos meses, Pica Pica y Chiki Toonz −banda y, al mismo tiempo, canal de Youtube con mayor éxito en el Perú− publicaron una colaboración con la canción “Cuando yo a la selva fui”.El encuentro musical coincidió con la visita del papa León XIV a España, aunque el motivo del viaje del grupo peruano era otro: tenían coordinaciones con el Zoo Aquarium de Madrid. A partir de una llamada telefónica, lograron concretar el encuentro y organizar la grabación conjunta.

“Coincidimos con los Chiki Toonz y nos conocimos, conversamos de cómo están desarrollando su carrera. Como estaban en una gira promocional por España, quisimos darles una mano para que se dieran a conocer. Rápidamente organizamos una grabación en un entorno muy bonito y natural, y salieron unos videos muy bonitos, que se pueden disfrutar en nuestros canales de YouTube”, comentan los cantantes de Pica Pica.

Desde su experiencia frente a niños de distintas partes del mundo, tampoco consideran que la inocencia esté desapareciendo. “Siguen teniendo ese punto de inocencia, de verdad, de mirada limpia, de candidez. Y nosotros somos muy afortunados de de trabajar para esas edades en donde todavía podemos ver todo eso lindo y bueno. Intentamos aportar un granito de arena para que esos pequeños seres luego de grande sean hermosos seres humanos”, dicen.

¿Dónde y cuándo se presenta Pica Pica en Lima?

El espectáculo del grupo infantil español Pica Pica será el 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina. Entradas disponibles en Teleticket.