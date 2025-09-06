Beauty World International Perú presentó oficialmente a las seis representantes peruanas que viajarán a Punta Cana, República Dominicana, para competir en la gran final internacional de Beauty World International 2025, del 1 al 7 de diciembre.

Este concurso nace con un propósito único: formar niñas y adolescentes que quieran marcar la diferencia a través de su labor social, demostrando que la verdadera belleza también está en los valores, la empatía y el compromiso con la comunidad.

Las representates oficiales son: Baby: Micaela Cárdenas; Little: Kahori Díaz; Mini: Enna Celiz; pre Teen: Barbie Gonzales; Teen Petite: Alejandra Muro; Teen: Ariana Angulo.

“Beauty World International Perú busca transformar vidas. Más que coronas, queremos formar líderes con propósito, y estamos seguros de que nuestras candidatas dejarán en alto el nombre del Perú en Punta Cana”, afirmó la dirección nacional del certamen.

Durante una semana, las candidatas peruanas participarán en pasarelas, actividades culturales y proyectos sociales, donde la unión y la diversidad serán protagonistas.

El certamen Beauty World International Perú, bajo el liderazgo de Rafael Velásquez y Eloy Díaz, busca romper paradigmas en el país. Con su lema “Más que belleza, es el propósito”, enfatizan que la verdadera esencia de una reina no está en su apariencia física, sino en su fortaleza interior, en sus valores y en la capacidad de influir positivamente en la sociedad.

“Para nosotros no se trata solo de pasarelas o vestidos hermosos. Queremos dar una voz a niñas y jóvenes que sueñan con brillar, no solo en un escenario, sino en la vida. La belleza física es pasajera, pero el propósito es eterno”, sostienen los organizadores.

Beauty World International Perú abre sus puertas a niñas desde 4 años hasta jóvenes de 19. Más allá de la competencia, se busca crear un espacio de crecimiento personal, formación en valores y empoderamiento femenino.

El certamen invita a niñas, jóvenes y familias de todas las regiones del país a formar parte de la gran familia Beauty World Perú. Los interesados podrán conocer más a través de sus redes sociales oficiales.