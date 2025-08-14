Horóscopo de HOY, jueves 14 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se resolverán trabas con ayuda de colegas y un proyecto se hará realidad. Amor: si deja de lado la obstinación, la calidez aumentará y creará una fuerte armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: iniciará un plan que permitirá que su independencia económica sea posible. Amor: le presentarán a alguien extrovertido que solo provocará dolores de cabeza.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para vincularse con gente influyente y lograr ventajas; habrá éxito. Amor: con las paces en marcha, su encanto volverá a brillar en momentos íntimos.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: alguien del entorno cercano gasta demasiado y afecta la marcha de un proyecto. Amor: momento para dejar de lamentarse y pensar en tomar iniciativas románticas

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: con intuición logrará mejorar un negocio que parece difícil pero no imposible. Amor: la gente entrometida hará que actúe con firmeza para recuperar la pareja y crecer.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: las actividades vinculadas a las finanzas o las técnicas estarán beneficiadas. Amor: se avecina un agradable romance con alguien atractivo que parece distante.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: oportunidad para resolver los asuntos pendientes o insistir con un proyecto difícil. Amor: llega alguien que activará su rasgo enamoradizo. Se avecina inesperado romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: su interés por las cosas bien hechas le llevará a resolver asuntos delicados. Amor: se sorprenderá al saber cuánto le atrae un colega que trabaja a su lado.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado traerá ayuda y podrá recuperar un proyecto. Amor: posible romance con alguien que se cruzará en su camino; dulces vivencias.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá novedades interesantes con un proyecto casi ignorado. Amor: la persona menos esperada provocará un fuerte impacto en su corazón.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: habrá señales de cambio que indicarán tirar lo viejo y comenzar lo nuevo. Amor: afinidad completa en la pareja; se logra armonía por una dulce intimidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas con un proyecto, pero los colegas le darán apoyo. Amor: podrían reprocharle que no expresa bien los sentimientos y desatarse una crisis.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SERENA Y PAUSADA PARA HABLAR Y CAPAZ DE ESCUCHAR A OTROS CON GRAN AMOR.