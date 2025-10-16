Horóscopo de hoy, jueves 16 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, jueves 16 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: adquirirá habilidades nuevas que facilitarán el desarrollo de proyectos audaces. Amor: su encanto se volverá irresistible con una persona que se acerca a conocerle.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la calma habitual para impulsar con energía un proyecto ambicioso. Amor: tendrá un encuentro fortuito que le llenará de entusiasmo y será inolvidable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los cambios que está esperando se producirán y darán beneficios inesperados. Amor: se avecina el romance tan deseado o un compromiso se reforzará; reconciliación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para cuidar sus logros y controlar los gastos, las cosas estarán mejor. Amor: la relación podría resentirse si mantiene una actitud obstinada; estará bien confiar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la demanda de gente influyente crecerá y le forzará a actuar con carácter. Amor: una situación confusa en la pareja hará que ponga límites hasta aclarar las cosas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la creatividad será su carta de triunfo y eso dará le seguridad al entorno. Amor: surgirán altibajos en la pareja pero los revertirá si dialoga con sinceridad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una idea que fue dejada de lado será puesta en vigencia y cambiará su suerte. Amor: la relación pasará por un momento vulnerable pero el amor sanará heridas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá las fallas que intentan adjudicarle con la ayuda de colegas. Amor: tendrá una actitud que prenderá en el corazón de alguien que le interesa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: circunstancias fortuitas indican que alcanzará los objetivos. Amor: la pareja disfrutará de momentos gratos y el romance crecerá; nueva etapa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las dudas podrían demorar una decisión positiva acerca de proyectos. Amor: riesgo de mostrar rasgos de obstinación en pareja; relájese y disfrute.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una idea que recuperará el brillo de proyectos estancados. Amor: las afinidades que descubrirá con alguien predisponen a una relación romántica.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se entusiasmará con una propuesta pero alguna gente resistirá los cambios. Amor: el encanto crecerá y los encuentros serán cada vez más estimulantes.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOTIVADA POR LAS SITUACIONES ROMÁNTICAS. DISFRUTA DE LA VIDA AL AIRE LIBRE.

