Horóscopo de HOY, domingo 17 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: sentirá incomodidad porque cree que su pareja ejerce el control, no es así pero hay que dialogar. Salud: volverá al gimnasio. Sorpresa: llega dinero extra.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: querrá la relación así como está pero ante un pedido de más compromiso, no le gustará. Salud: las caminatas le harán bien. Sorpresa: regalo inesperado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su gran encanto afianzará la unión de la pareja, pero será acertado disminuir la locuacidad. Salud: riesgo de tropiezos. Sorpresa: rasgo desagradable.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: momento para dejar fluir la ternura y permitir que la seducción crezca en el romance. Salud: hará bien en hidratarse. Sorpresa: encuentro fortuito.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: la comunicación será la falla que provoca los roces pero la reconciliación llegará a la pareja. Salud: iniciará una dieta sana. Sorpresa: muestra de valor.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: sentirá que no es valorado por todo lo que aporta a la relación, pero verá que es un error. Salud: la cintura ya no dolerá. Sorpresa: secreto revelado.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: en un encuentro fortuito se activará su rasgo enamoradizo por una persona que le encantará. Salud: superará el cansancio. Sorpresa: cambio drástico.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: una actitud rencorosa no ayudará a mantener la armonía; mejorará si controla el resentimiento. Salud: caminar le hará bien. Sorpresa: situación complicada.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: actuar con calidez reforzará la pareja y creará dulces vivencias. Una herida sanará. Salud: se disipará una molestia. Sorpresa: explicación poco creíble.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una discusión le hará decir cosas que no serán verdad, pero tendrá valor para disculparse. Salud: menos sal le hará bien. Sorpresa: proyecto audaz.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: familiares entrometidos podrían alterar la armonía, pero pondrá a salvo la pareja. Salud: la impulsividad le hará mal. Sorpresa: momento de ternura.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: momentos dichosos. Las relaciones de larga data madurarán y los solos, se vincularán. Salud: saldrá adelante y mejorará. Sorpresa: reconocimiento merecido.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: QUE PASA POR SER UN TÍMIDO AMANTE PERO EN EL FONDO OCULTA UNA GRAN PASIÓN.