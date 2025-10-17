Horóscopo de hoy, viernes 17 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, viernes 17 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá certeza para hacer los cambios necesarios que generan beneficios. Amor: su encanto se destacará en el entorno y provoca gestos y propuestas interesantes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: hará las cosas de un modo que los demás valoran, con firmeza y determinación. Amor: el compromiso en la relación comenzará a crecer y ser cada día más importante.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto exitoso comenzará a dar las primeras señales de prosperidad. Amor: no será buena idea la insistencia en tener la última palabra; tendrá que escuchar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llega interesante oportunidad para no dejar pasar y un cambio tomará forma. Amor: los momentos íntimos crecerán en ternura e intensidad y serán inolvidables.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán condiciones ventajosas para un proyecto en el que pone toda su esperanza. Amor: un conflicto se resolverá porque la pareja deja de lado las actitudes egoístas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se enfrentará a un entorno exigente y poco productivo pero lo revertirá. Amor: una propuesta divertida sorprenderá gratamente a la pareja por ser ingeniosa.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cambios inteligentes darán confianza a su entorno y alcanzará las metas. Amor: resolverá dificultades con éxito mientras alguien le observa con gran interés.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva será inútil, pero con ayuda las cosas mejoran. Amor: una reunión familiar no será la oportunidad ideal para una discusión de la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: situaciones que implican desafíos serán las que más le gustan. Amor: los momentos felices crecerán si ha sanado viejas heridas en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: acciones de rivales pondrán trabas a su avance, pero las revertirá. Amor: un conflicto resultará difícil de manejar pero lo resolverá con el apoyo afectivo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán éxitos y beneficios pero ciertos asuntos aún no se resolverán. Amor: con el deseo vibrando muy alto la pareja podrá hacer planes y un nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se animará a hacer los cambios que están postergados y sus logros crecerán. Amor: la calidez de la pareja se encenderá para hacer vibrar el encuentro romántico.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A VECES HOSCA PERO VULNERABLE. SU REFUGIO ES UNA MASCARA DE MAL HUMOR.

