Horóscopo de HOY, martes 19 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una crisis será una oportunidad y la ayuda para un proyecto llegará pronto. Amor: planteos insólitos en la pareja alterarán la armonía, pero una charla calmará todo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios en su área no le gustarán pero una llamada de atención será merecida. Amor: en lo sentimental habrá momentos positivos y su encanto será admirado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierto equilibrio será la clave para acceder a un proyecto que le interesa. Amor: una actitud indiferente molestará en la pareja, pero hará las cosas bien.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: tendrá inteligencia para llegar a metas que parecen inalcanzables. Éxito resonante. Amor: alejará a entrometidos y su esfuerzo por la privacidad estará favorecido.

LEO (julio 24-agosto23)

Trabajo y negocios: llegará un extra de dinero que permitirá realizar los cambios postergados. Amor: un admirador secreto se revela y eso le llena de entusiasmo; iniciará un romance

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: si se empeña en marcar errores, hará que le lleguen críticas pero lo justificará. Amor: ver las cosas tal como son ayudará a modificar actitudes y lograr la madurez.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá reproches de la persona menos imaginada pero será bueno aprender. Amor: a pesar de cierta incomodidad habrá una dulce reconciliación o un nuevo comienzo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: iniciará negocios con un nuevo socio o colega y los primeros errores enseñarán. Amor: su irresistible encanto captará la atención de una persona dulce y atractiva.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se destacará por un acierto que dejará a los demás sin habla. Valiosas metas. Amor: confrontará con alguien abusivo y alguien muy especial quedará atraído.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: iniciará un emprendimiento que le permitirá acceder a proyectos audaces. Amor: ciertas sugerencias no serán agradables pero aliviará la tensión en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento propicio para los que necesitan aprobar exámenes o capacitaciones. Amor: un conflicto quedará atrás y la calidez romántica volverá a encender la intimidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: insistencia por temas pendientes que no se resuelven, pero hallará la solución. Amor: surgirá cierta discordia en la pareja, pero las dudas se disipan y la armonía llega.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON ESPÍRITU SENSIBLE QUE EMBELLECE Y ARMONIZA ALLÍ DONDE TRABAJA.