Horóscopo de HOY, miércoles 22 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para adoptar lo nuevo o arrojar lo viejo; nueva etapa. Amor: mejorará la relación con una actitud conciliadora que ayudará al entendimiento.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: verá señales claras de mejoría en ventas o avances con interesantes beneficios. Amor: la pareja se esforzará en mantener la armonía y los momentos felices crecerán.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para comunicarse será la base del éxito y la situación mejorará. Amor: superará el desafío para arreglar una relación difícil y todos saldrán ganando.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una propuesta no resultará tal como le habían dicho, pero le verá lo positivo. Amor: con gran intuición, logrará llegar a la persona que le atrae y el romance surgirá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: contará con alternativas positivas para el negocio o proyecto y alcanza el éxito. Amor: momento para resolver las dudas o una nueva relación iniciará con problemas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: planteará su desacuerdo en un negocio y tendrá razón; no tendrá éxito. Amor: con su especial encanto, disipará un problema que está pronto a desatarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecina el momento para aplicar su talento y revertir los problemas. Amor: sus sentimientos serán comprendidos y una situación pasajera mejorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades, aprenderá de los errores y logrará un éxito. Amor: gente entrometida provocará malentendidos en la pareja, pero los superarán.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: algún gasto se verá como un derroche pero mostrará su utilidad. Amor: habrá problemas de comunicación que se reflejarán en un encuentro.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio de empleo o negocio; habrá mejoras. Amor: expresar emociones le será difícil, pero su pareja ayudará si abre el corazón.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: novedades tecnológicas iniciarán cambios que mejoran los trabajos. Amor: una cálida aproximación vendrá de quien menos imagina y promete romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: estudiará un nuevo proyecto y hallará el campo propicio para su talento. Amor: iniciará etapa de armonía que predispone a cambios que crean el nuevo comienzo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON LOS PIES EN LA TIERRA PERO LE CUESTA DEMOSTRAR SENTIMIENTOS EN PÚBLICO.