Horóscopo de HOY, viernes 22 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirá traba que puede complicar el inicio de un proyecto pero llegará ayuda. Amor: si no ve las cosas tal como son, creerá que le engañan; relájese y verá la verdad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su capacidad de negociación se destacará para generar beneficios o ganancias. Amor: su generosidad será cuestionada pero la persona que ama, lo desmentirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para tener un perfil conservador a la hora de hacer una inversión. Amor: su encanto hará crecer la seducción y la intimidad tendrá cálidos momentos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: posible estancamiento por fallas recuperables pero se avecina cambio positivo. Amor: discutir por trivialidades podrían dañar la armonía de la pareja; no pasará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para proyectos a largo plazo que generará increíble cambio. Amor: su encanto brillará en su entorno y alguien querrá conocerle para un romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las cosas tienden a mejorar, las cobranzas crecerán, así como las ventas. Amor: posible reencuentro con un viejo amor; momentos nostálgicos y nueva calidez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá pericia para separar lo importante de lo banal para ganar. Amor: espontáneas muestras de afecto sanarán heridas del pasado que aún duelen.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alejará a gente que comete errores y se dedicará a su proyecto. Amor: superará momentos confusos en la pareja creados por gente astuta y hará las paces.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá capacidad para evitar que se cometan errores insalvables. Amor: surgirá atracción con una interesante persona y será buena idea precipitarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aunque haya rutina un cambio se avecina para mejorar las cosas. Amor: equilibrará lo intelectual y lo afectivo y la pareja crecerá para facilitar los planes.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su esfuerzo se verá coronado por los resultados y los beneficios crecerán. Amor: sabrá que necesita tomar las iniciativas en la pareja pero conviene no exagerar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán condiciones en las que actuará con sensibilidad y evitará pérdidas. Amor: será bueno distenderse y recuperar el encanto que tal vez haya disminuido.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA Y ALEGRE. SE SABE GANAR EL AFECTO DE TODO EL MUNDO.