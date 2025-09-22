Horóscopo de HOY, lunes 22 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos mejorará y el intercambio comercial comenzará a ser fluido. Amor: momentos felices y dulces vivencias permitirán dejar de lado cualquier rencor.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: habrá dos proyectos en pugna y el mejor evaluado será el suyo; éxito resonante. Amor: el romance volverá a encenderse si la pareja deja atrás peleas del pasado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su proyecto será aceptado y resolverá problemas financieros. Negocio en alza. Amor: su encanto brillará, será oportuno para iniciar un romance o hacer amistades.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán problemas por atender asuntos que no le incumben y descuidar lo propio. Amor: altibajos, pero si confía sus miedos en la pareja, todo comenzará a mejorar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: verá indicios de prosperidad. Su insistencia con los negocios será lo correcto. Amor: si privilegia la calidez, los roces se disiparán y podrá disfrutar de la armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: por no revisar detalles podría ignorar errores que generarán demoras. Amor: si se comporta de modo exigente en la pareja, las diferencias se acentuarán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán observadas por el entorno y surgirá propuesta. Amor: descubrirá el fuerte encanto de alguien que resulta ser un seductor si se deja llevar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará gente que pone trabas a su proyecto, con la excusa de ayudar. Amor: una ex pareja insistirá en crear enredos en su nueva relación; cerrará el pasado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para pedir mayor ingreso o cobrar viejas deudas. Amor: un evento feliz permitirá que la pareja vuelva a experimentar la calidez inicial.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para juntarse con gente que conforma un equipo. Amor: notará que su pareja aumenta sus demandas y al enterarse del motivo, no le gustará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su aspiración a manejarse con mayor independencia, se hará realidad. Amor: un recién llegado le provoca una agradable sensación. Pronto tendrá una cita.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas con la persona más inesperada, pero lo superará. Amor: la comunicación podría estar fallando; lo ideal será tomarse las cosas con calma.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA CUANDO EJERCE ALGÚN LIDERAZGO. ESCUCHA A TODOS Y A CADA UNO.