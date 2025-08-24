Horóscopo de HOY, domingo 24 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: desencuentros y malentendidos en la pareja crearán una crisis, pero el afecto la superará. Salud: gozará de gran vigor. Sorpresa: encuentro fortuito.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: condiciones propicias para un nuevo romance o generar una ansiada reconciliación, unión sólida. Salud: posible tropiezo u olvido. Sorpresa: feliz entusiasmo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: aumentarán las muestras de afecto si deja atrás el pasado; logrará momentos románticos. Salud: molestia lumbar se alivia. Sorpresa: una rutina termina.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: ante cierta intromisión preservará la intimidad de la pareja y tomará las iniciativas. Salud: llega un esperado alivio. Sorpresa: asunto pendiente.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: la armonía en la pareja crecerá, renovada por la seducción. Lo afectivo sanará viejas heridas. Salud: iniciará una dieta sana. Sorpresa: cita inesperada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si decide juzgar, provocará dolor en la pareja que será necesario reparar con afecto. Salud: disfrutará de gran vitalidad. Sorpresa: regalo anónimo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: con gran seducción quizá no obtenga el contacto con la persona que más desea conocer. Salud: caminar será bueno. Sorpresa: promesa cumplida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: si desea que su pareja se sienta a gusto, equilibrará el impulso con delicadeza. Salud: el nerviosismo terminará. Sorpresa: reunión brillante.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: el sentido común será suficiente para resolver los conflictos en la pareja. Salud: cuidará su hígado con éxito. Sorpresa: llega esperada respuesta.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: hablar demasiado hará que los sentimientos se oculten; hará bien en escuchar. Salud: ideal para iniciar deportes. Sorpresa: secreto revelado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto provocará que el entorno no deje de admirarle pero quien espera no aparece. Salud: mejor no comer de más. Sorpresa: dato vital.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su gran imaginación pondrá a la pareja cerca de una crisis, pero la superarán con afecto. Salud: dolor de cintura se disipa. Sorpresa: viaje accidentado.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LIDER Y CONDUCTOR. SABE DETECTAR LA CAPACIDAD Y EL TALENTO EN LOS DEMÁS