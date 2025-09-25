Horóscopo de HOY, jueves 25 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que le llevaban gran esfuerzo y su proyecto crecerá. Amor: notará cierta dispersión en su pareja y antes que una discusión querrá charlar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno laboral le sorprenderá por ver gente dispuesta a colaborar con ideas. Amor: una rutina agobiante pondrá a la pareja frente al desafío de hacer un cambio.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: arribará a las metas con éxito y el entorno celebrará los logros producidos. Amor: momento propicio para un encuentro improvisado que genere un romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gente influyente traerá ideas que será bueno considerar y dedicarles tiempo. Amor: no será buen momento para exigir más compromiso sino para tomar iniciativas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se afirmará su liderazgo por la respuesta cooperativa del entorno; habrá éxito. Amor: momento especial para una reconciliación; nuevo romance o cita divertida.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su apego al detalle podría crearle problemas si quiere hacer un cambio. Amor: si solo razona, habrá mucho intercambio de ideas pero poco acercamiento.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará gente que quiere participar en su proyecto, pero lo estudiará. Amor: su encanto estará muy activo y alguien quedará impactado; habrá un encuentro.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para dejar de lado cierta soberbia y escuchar al entorno. Amor: un encuentro que parecerá casual, precipitará varias iniciativas románticas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán buenas noticias para los que inician emprendimientos. Amor: aún con altibajos en la pareja, hallará el lugar y el momento para dialogar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la oportunidad tan esperada llega y le prepara para el éxito. Amor: un prejuicio podría dañar la pareja pero si lo abandona, la intimidad será hermosa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su mente creativa rebosará de ideas que alguien calificará de audaces. Amor: al abrir su corazón, verá lo que es realmente profundo en la pareja y la familia.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: vencerá las dificultades con ideas nuevas y coraje; todo marchará bien. Amor: su corazón pleno de encanto estará preparado para una relación romántica.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MITAD INTELECTUAL Y MITAD ARTISTA. SEDUCE A LOS DEMÁS CON SUS HISTORIAS.