Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: no será momento para perder esperanzas; el acuerdo llegará aún contra todos los pronósticos. Salud: inusual bienestar físico. Sorpresa: misterio revelado.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: alguien conocido de su entorno le hará una invitación difícil de rechazar; será divertido. Salud: hacer gimnasia le hará bien. Sorpresa: pregunta atrevida.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: las miradas le siguen por su irresistible encanto y una persona no tardará en acercarse. Salud: tendrá más tiempo libre. Sorpresa: crítica positiva.
CANCER (junio 22-julio 23)
Amor: una graciosa confusión le acercará a la persona que le atrae y tomará la iniciativa. Salud: molestia en oídos cederá. Sorpresa: mentira pasada por verdad.
LEO (julio 24-agosto 23)
Amor: surgirán trabas para relacionarse con gente pero una bella persona tendrá grandes expectativas. Salud: mejoría inesperada. Sorpresa: alguien será obstinado.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Amor: un encuentro fortuito con una relación del pasado removerá heridas aún no sanadas. Salud: frutas y verduras harán bien. Sorpresa: beneficio inesperado.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Amor: momento para luchar contra el hastío y la rutina; será buena idea tomar iniciativas. Salud: restará hidratos de su dieta. Sorpresa: un dato no llegará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Amor: la relación mejorará día tras día pero un entrometido podría causar daño. Salud: un tratamiento será exitoso. Sorpresa: viaje de ensueño.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: se expresará con simpatía pero su pareja persistirá en una actitud obstinada. Salud: un chequeo estará bien. Sorpresa: elogio inesperado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: emociones negativas serán la causa de errores y torpezas, pero lo superará. Salud: las alergias se alivian. Sorpresa: acertada intuición.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: faltará a compromisos familiares por la necesidad de tomarse un descanso con su pareja. Salud: un dolor se disipará. Sorpresa: querrá distanciarse de alguien.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible deseará una nueva relación y no tendrá que buscarla, le está esperando. Salud: un estudio dará certezas. Sorpresa: halago que ruboriza.
SI CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SIMPÁTICA Y CON GRAN SENTIDO DEL HUMOR. TODOS CELEBRAN SUS OCURRENTES RELATOS.
