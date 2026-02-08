Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Resumen

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 8 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: no será momento para perder esperanzas; el acuerdo llegará aún contra todos los pronósticos. Salud: inusual bienestar físico. Sorpresa: misterio revelado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: alguien conocido de su entorno le hará una invitación difícil de rechazar; será divertido. Salud: hacer gimnasia le hará bien. Sorpresa: pregunta atrevida.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: las miradas le siguen por su irresistible encanto y una persona no tardará en acercarse. Salud: tendrá más tiempo libre. Sorpresa: crítica positiva.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: una graciosa confusión le acercará a la persona que le atrae y tomará la iniciativa. Salud: molestia en oídos cederá. Sorpresa: mentira pasada por verdad.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: surgirán trabas para relacionarse con gente pero una bella persona tendrá grandes expectativas. Salud: mejoría inesperada. Sorpresa: alguien será obstinado.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: un encuentro fortuito con una relación del pasado removerá heridas aún no sanadas. Salud: frutas y verduras harán bien. Sorpresa: beneficio inesperado.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: momento para luchar contra el hastío y la rutina; será buena idea tomar iniciativas. Salud: restará hidratos de su dieta. Sorpresa: un dato no llegará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: la relación mejorará día tras día pero un entrometido podría causar daño. Salud: un tratamiento será exitoso. Sorpresa: viaje de ensueño.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: se expresará con simpatía pero su pareja persistirá en una actitud obstinada. Salud: un chequeo estará bien. Sorpresa: elogio inesperado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: emociones negativas serán la causa de errores y torpezas, pero lo superará. Salud: las alergias se alivian. Sorpresa: acertada intuición.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: faltará a compromisos familiares por la necesidad de tomarse un descanso con su pareja. Salud: un dolor se disipará. Sorpresa: querrá distanciarse de alguien.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible deseará una nueva relación y no tendrá que buscarla, le está esperando. Salud: un estudio dará certezas. Sorpresa: halago que ruboriza.

SI CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SIMPÁTICA Y CON GRAN SENTIDO DEL HUMOR. TODOS CELEBRAN SUS OCURRENTES RELATOS.

