Horóscopo de HOY, jueves 10 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el avance de un proyecto o negocio producirá expectativas positivas en el entorno. Amor: dejará de lado la timidez y la inhibición y se acercará a la persona que desea.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se encontrará con un escenario tan dinámico que le hará perder la paciencia. Amor: algún familiar creará cierta confusión pero aplicará su carácter y será superada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio nuevo facilitará que el ingreso crezca y otorgue oportunidades. Amor: su encanto estará irresistible y alguien del entorno quedará gratamente impactado.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sorprenderán al entorno por sus resultados. Amor: no será buena idea dejarse llevar por impulsos, el momento indica que debe dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar ese emprendimiento soñado y crear algo nuevo. Amor: alguien descubrirá los aspectos sensibles de su encanto y se lo hará saber.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: le irá bien si ignora las críticas malintencionadas y se concentra. Amor: los momentos románticos aumentarán hasta en los ámbitos más inesperados.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la cooperación del entorno permitirá cumplir con las tareas atrasadas. Amor: su capacidad para agradar impactará en esa persona que tanto desea conocer.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá los recursos para neutralizar a rivales o gente poco idónea. Amor: se podría poner en una situación incómoda si frecuenta relaciones del pasado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su optimismo será criticado por gente que no entiende su eficacia. Amor: momento para recuperar la iniciativa con gestos amorosos que encienden el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá coraje para pedir el apoyo para concretar su proyecto. Amor: vencerá la rutina con iniciativas para mejorar la pareja y crear momentos divertidos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: aunque surjan obstáculos, los vencerá con acciones que serán un éxito. Amor: el lenguaje íntimo de la pareja favorecerá que la relación crezca en calidez y armonía.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su capacidad creativa sorprenderá a la gente demasiado exigente. Amor: una situación conflictiva le obligará a poner límites a entrometidos o familiares.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TEMPERAMENTAL Y FUERTE PERO DISPUESTA A OBTENER LO MEJOR DE SUS INICIATIVAS.