Horóscopo de HOY, jueves 6 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: las decisiones pasarán por otro lado pero no dejarán de escuchar su opinión. Amor: se avecina encuentro con una ex pareja, ideal para cerrar temas pendientes.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: planes del entorno le sorprenderán por su audacia pero los revisará. Amor: el temor al compromiso dejará de ser un problema y las cosas mejorarán.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con habilidades que causarán asombro al entorno. Amor: la indiferencia en la relación no ayudará en nada pero el diálogo sincero, sí.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: directiva confusa complicará el desempeño de proyectos de gran potencial. Amor: alguien con fuerte encanto se acercará y la posibilidad de una relación crecerá.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: escuchará críticas a su negocio o proyecto pero hará bien en no cambiar de rumbo. Amor: su fuerte presencia y gran encanto lograrán ser el centro de las miradas.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tomar decisiones en soledad no ayudará, si escucha llegará al éxito. Amor: momentos agradables en el tiempo libre crearán dulces vivencias en la pareja.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: dudas e inseguridad se disiparán y pondrá su proyecto en marcha. Amor: su carácter enamoradizo está a punto de generar un encuentro. Posible romance

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: surgirán trabas pero con intuición alcanzará una sucesión de éxitos. Amor: tendrá un encuentro con una persona bella y divertida que le enamorará.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: se avecina una oportunidad que hará bien en no dejar pasar. Amor: crecerá la admiración porque su imagen agrada sobremanera al entorno.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: con habilidosa intuición resolverá una situación complicada. Amor: una cálida cita será el punto de partida para un nuevo comienzo en la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: momento de exigencias con más trabajo y resultados positivos; lo hará bien. Amor: conocerá a su alma gemela en el tiempo y lugar menos imaginado.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá críticas de alguien inesperado, pero revisará y no hallará fallas. Amor: alguien se acercará atraído por su fuerte encanto y una relación podría nacer.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA CUANDO CONVIERTE UN LUGAR OSCURO EN UN AMBIENTE ORDENADO.