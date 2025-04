Horóscopo de HOY, martes 29 de abril del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: se avecina beneficio económico que impulsará la mejora de un proyecto audaz. Amor: si se hace el tiempo para disfrutar, las gratificaciones serán inolvidables.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para tramitar créditos y adquirir los equipos necesarios para el proyecto. Amor: una confesión divertida en la pareja tendrá detalles que no podrá ignorar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una discusión generará rechazo en el entorno. Hará bien en deponer el orgullo. Amor: se acercará con humildad a dialogar, disipará los conflictos y habrá un acuerdo.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: gente entrometida afectará su tarea pero el esfuerzo le dará gran satisfacción. Amor: un encuentro fortuito disipará cualquier misterio y resultará encantador.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: una traba inesperada causará demoras, pero un colega tendrá una buena idea. Amor: alguien expresará su atracción con gran encanto y su expectativa crecerá.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: el exceso de orgullo no será buena idea para un proyecto, pero mejorará. Amor: una ex pareja le confiará secretos que a su relación actual no le darán gracia.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un malentendido podría perjudicar el avance de un negocio prometedor. Amor: una serie de razones parecerán caprichosas porque algo se mantiene oculto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: con gran intuición eludirá trabas y pasará a la ofensiva ganadora. Amor: no será buena idea ignorar la primera impresión en un posible nuevo romance.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la persona que más detesta vendrá con una ayuda decisiva. Amor: despertará aspectos sensibles en el otro y convertirá su encanto en algo irresistible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán quejas que le harán perder tiempo, pero las resolverá. Amor: momento propicio para expresar aquellos sentimientos que no se muestran.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: junto a sus colegas más confiables hallará la causa de los problemas. Amor: la confianza se convertirá en la fuerza que cimenta la integridad de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se mostrará sin filtros, sin importar la opinión del entorno y sorprenderá. Amor: su alma sensible le facilitará las cosas en un encuentro que terminará en romance.

__________________________________________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXTROVERTIDA PERO CON DIFICULTADES PARA COMUNICAR LOS SENTIMIENTOS.