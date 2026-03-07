Horóscopo de HOY, sábado 7 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los negocios fluirán y los altibajos quedarán atrás. Propicio para terminar litigios. Amor: saldrá a divertirse e iniciará una relación, si cuida los pequeños detalles.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas generados por otros y gente influyente lo reconocerá. Amor: alguien captará su atención de un modo nunca antes percibido; posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los beneficios comenzarán a llegar por aplicar un novedoso método de ventas. Amor: aspectos de la relación que cree perdidos se recuperarán si dialoga pronto.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sin recetas mágicas resolverá los problemas, solo necesita aplicar su carácter. Amor: alguien que cree irresistible derribará su timidez y creará momentos románticos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un colega cometerá errores y facilitará las trabas; con paciencia, resolverá. Amor: su fuerte encanto impactará en las personas del entorno que comparten su tiempo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará novedad tecnológica que mejora el negocio y recupera el optimismo. Amor: algún conflicto llegará a su fin y alcanzará un feliz acuerdo en la pareja. Armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alcanzará una meta y se centrará en otra, más desafiante; éxitos. Amor: su obstinación podría generar problemas en la pareja, pero escuchará con humildad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: para un plan ambicioso, la cooperación solicitada, llegará. Amor: un rasgo de su carácter abrumará a su pareja; favorable ir despacio y entender.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá los asuntos pendientes y las decisiones postergadas. Amor: su buen humor llamará la atención de alguien y facilitará un romance inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le observarán un exceso de gastos pero tendrá un plan de control. Amor: momento en el que puede ser necesario postergar una definición y acertará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su propuesta será considerada superior a las demás; gran éxito. Amor: conocerá a una bella persona y pronto reconocerá que es su alma gemela.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su idea implicará acciones que su entorno no comprenderá pero serán exitosas. Amor: la persona que menos imagina impactará su corazón; se avecina romance.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REFLEXIVA EN LOS NEGOCIOS. IMPONE REGLAS DE JUEGO QUE ARMONICEN CON TODOS.