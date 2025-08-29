Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, viernes 29 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que no complicarán los planes; el entorno cooperará. Amor: estará sugestionable y abrigará sospechas sin fundamento; todo se aclarará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: de un encuentro, surgirá una relación fructífera que traerá beneficios. Amor: su paciencia será desafiada y podría enojarse con personas del entorno que quiere.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierto proyecto crecerá y generará un éxito económico. Buena idea. Amor: el encanto mutuo renovará la intimidad; diálogo fluido y seducción en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el avance estará comprometido por fallas no detectadas; se avecina negocio. Amor: surgirán discusiones tontas pero su pareja le dará una hermosa sorpresa.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: favorable para proyectos a corto plazo pero las ganancias tendrán que esperar. Amor: su encanto brillará y resultará irresistible para alguien que se acercará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la actividad comenzará a mejorar por un proyecto que genera éxitos. Amor: el compañerismo exagerado puede generar aburrimiento. Alegre reencuentro.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá talento para distinguir lo prioritario de lo que no lo es. Amor: recibirá muestras de afecto que sanarán heridas del pasado y facilitarán la armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá distancia con la gente que no deja de cometer errores. Amor: superará cierta confusión gracias a su fuerte carácter y la armonía será recuperada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada pero las dificultades serán resueltas. Amor: momento de corazón dividido entre dos personas pero elegirá con acierto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la rutina es agobiante pero un cambio se avecina. Prepárese. Amor: lo intelectual y lo afectivo alcanzarán un equilibrio que hará feliz a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su esfuerzo comenzará a dar frutos. La buena fortuna le sonreirá. Amor: se dará cuenta de que la pareja necesita de lindas iniciativas que oxigenen la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirá eventualidad en la que actuará con calma o podría haber pérdidas. Amor: momento para comunicarse con aquella persona que ha dejado de frecuentar.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA Y ALEGRE. SE SABE GANAR EL AFECTO DE TODOS LOS QUE LO RODEAN.

