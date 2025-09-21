“Vive Chincha” anuncia su cuarta edición con grandes sorpresas, entre ellas, la posibilidad de reunir a más de diez mil familias para la celebración anual que se ha convertido en tradición. El evento se llevará a cabo los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en la Plaza de Armas de Chincha.

Uno de sus principales atractivos será la muestra de zapateo más grande vista en Perú, como parte del Concurso Internacional de Zapateo Afroperuano y el primer Concurso de canto de este festival, cuyas actividades contribuyen a que su legado de energía, danza y ritmo vaya de generación a generación.

Además, se llevarán a cabo ferias artesanales y shows, así como pasacalles y la preparación de la Carapulcra y Sopa Seca más grande que se haya visto; todo con el objetivo de reforzar el orgullo chinchano y generar nuevas oportunidades de colaboración.

“Vive Chincha” celebra su cuarta edición con grandes sorpresas. (Foto: Instagram)

“Vive Chincha” es un espacio que año tras año reúne a artistas, empresas, instituciones públicas y sociedad civil en un punto de encuentro que rinde homenaje a su cultura e identidad.

Su impacto alcanza a miles de personas, no solo en términos de participación, sino también de dinamización turística y económica. La propuesta de “Vive Chincha” apuesta por mostrar lo más vibrante de su gastronomía, música, danza y tradiciones como un motor que fortalece la región y atrae el turismo.

En esta edición se contará con competencias, delegaciones nacionales, artistas invitados, conversatorios, talleres, feria de emprendimientos y, como siempre, la fuerza del zapateo afroperuano que resuena como símbolo de resistencia y herencia cultural.