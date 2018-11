Cecilia Bolocco: Máximo despertó y dijo "¡mama lo hice!, no me morí" La ex modelo y madre de Máximo Menem se refirió por primera vez al estado de salud de su hijo quien fue operado de un tumor cerebral y este lunes sale de alta

Cecilia Bolocco: Máximo Menem despertó y dijo "¡mama lo hice!, no me morí". (El Mercurio de Chile / GDA)