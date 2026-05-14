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El presidente estadounidense Donald Trump brinda durante un banquete de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump brinda durante un banquete de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que China acordó comprar 200 aviones a Boeing y describió este pedido como “200 de los grandes” en una entrevista televisada a Fox News.

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