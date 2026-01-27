Tailandia establece controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah

Las autoridades tailandesas han establecido controles sanitarios en tres aeropuertos que reciben vuelos procedentes de la ciudad india de Calcuta ante la preocupación por un brote del virus Nipah, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “bajo” el riesgo de expansión.

El Departamento para el Control de Enfermedades indicó este martes que aplica “medidas de detección y prevención” del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral, a fin de “prevenir la introducción del virus en Tailandia y garantizar la seguridad sanitaria de la población”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El organismo pide a los viajeros procedentes de zonas de alto riesgo que observen su salud por si tienen algún síntoma de enfermedad y rellenen un cuestionario sanitario, además de instalar controles de temperatura.

PUEDES VER: La India emite una alerta por un nuevo brote del virusNipahcon casi 200 confinados

“Si un pasajero procedente de una zona de alto riesgo presenta fiebre alta o síntomas respiratorios durante la facturación o el embarque, debe presentar un certificado de aptitud para volar”, apunta en un comunicado el departamento.

De momento, el Ministerio de Salud no ha informado sobre la detección de casos en el país entre los 700 viajeros que llegan cada día desde Calcuta hasta los dos aeropuertos internacionales de Bangkok y otro en la turística isla de Phuket.

Un portavoz de la OMS indicó hoy en respuesta a EFE que por ahora no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos tras dos casos confirmados a mediados de enero en el estado de Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta, y que ha obligado a poner bajo vigilancia allí a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados.

Personal sanitario equipado con trajes protectores traslada a un hombre con síntomas del virus Nipah a una sala de aislamiento en un hospital público de Kozhikode, en el estado de Kerala, al sur de la India, el 16 de septiembre de 2023. (Foto de AFP) / Agencia AFP

Además de Bangkok, las autoridades de Vietnam también han ordenado reforzar la vigilancia y aplicar medidas de prevención y control desde los pasos fronterizos, mientras que Nepal y Hong Kong han activado puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos.

La infección por el virus Nipah -identificado por primera vez en 1998 a raíz de un caso en Malasia- provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %.

La India registró sus primeros brotes en humanos también en Bengala Occidental (este del país) en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado meridional de Kerala, donde el más reciente brote, en julio de 2025, causó tres infectados y dos fallecidos.