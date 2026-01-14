Al menos 29 muertos al caer una grúa sobre un tren en Tailandia

Al menos 29 personas han muerto y 67 han resultado heridas este miércoles en Tailandia después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país, según las últimas cifras oficiales.

Los equipos de rescate señalaron a EFE que “podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren”, en el que viajaban cerca de dos centenares de pasajeros en el momento del accidente, ocurrido en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Una mujer da señales de vida en el ataúd antes de ser incinerada en Tailandia

El siniestro se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming cayó sobre el tren en movimiento, provocando -según el Gobierno provincial- su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto de alta velocidad que conectará Tailandia y China.

Un total de 171 personas viajaban a bordo del tren en el momento del accidente, según las últimas cifras oficiales, que horas antes apuntaban a 195 pasajeros. Un total de 208 viajaban desde el comienzo de la ruta y fueron bajando en distintas paradas antes del suceso.

Una foto facilitada por los Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT) muestra el humo que se eleva de los restos de un tren de pasajeros después de que una grúa de construcción se derrumbara sobre él en el distrito de Sikhio, Nakhon Ratchasima, Tailandia, el 14 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT) / State Railway of Thailand (SRT) / HANDOUT

Imágenes del siniestro, ocurrido en Ban Thanon Kho (a unos 250 kilómetros de Bangkok) muestran el incendio generado tras el accidente y decenas de efectivos llevando a cabo labores de rescate.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia, Amorn Pimanamas, atribuyó lo ocurrido a “deficiencias de seguridad” y consideró que se pudo deber a “deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas”, recogió la cadena pública Thai PBS.

El mismo medio informó de la suspensión temporal de la ruta que cubría el tren accidentado.