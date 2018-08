Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los pagos dirigidos por su ex abogado Michael Cohen a sus dos supuestas ex amantes para comprar su silencio durante su campaña electoral "no son una violación" a las leyes electorales, según el extracto de una entrevista difundido este miércoles.

Los pagos "no vinieron de la campaña, vinieron de mí y ya tuiteé sobre eso", dijo Trump en una entrevista al canal FoxNews. "Ni siquiera es una violación" a las leyes electorales, agregó.

"De hecho, lo primero que pregunté fue si procedían de la campaña. Eso podría haber sido un poco turbio", agregó.



Su ex abogado Michael Cohen se declaró culpable el martes de violación de las leyes sobre el financiamiento de las campañas electorales por haber hecho pagos secretos antes de las elecciones, entre ellos a la estrella porno Stormy Daniels, que dice que tuvo una aventura con Trump.

El mandatario apuntó que supo "más adelante" de los pagos realizados por Cohen.



En mayo, Trump ya reconoció haber abonado a Cohen 130.000 dólares pagados a la actriz porno Stormy Daniels en un acuerdo de confidencialidad para acallar "acusaciones falsas" de que habían mantenido una relación.



Esos pagos podrían violar las leyes sobre financiación electoral porque pueden considerarse un aporte ilegal a la campaña de Trump.



El letrado aseguró que actuó "bajo dirección del candidato" y "con el objetivo principal de influir en las elecciones", implicando explícitamente a Trump en esos posibles delitos.



Cohen admitió, además, ser culpable de ocho cargos, que incluyen evasión fiscal y fraude bancario, y que podrían enviarle a prisión durante años.



En los últimos meses, Trump ha tratado de distanciarse del que durante años fuera uno de su más estrechos colaboradores, después de que en abril pasado el FBI registrara la oficina de Cohen y se incautara de multitud de documentos.

Fuente: AFP / EFE