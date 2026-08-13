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Resumen

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con periodistas durante los ejercicios multinacionales Panamax 2026 este jueves, en el Puerto de Cruceros en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con periodistas durante los ejercicios multinacionales Panamax 2026 este jueves, en el Puerto de Cruceros en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia AFP

Estados Unidos planea atacar “en tierra” a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

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