El presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 20 de enero de 2025. (Jim WATSON / AFP).
Trump quiere prohibir ayuda exterior a programas sobre “ideología de género” y diversidad
La administración del presidente rechazará miles de millones de dólares en potencial ayuda exterior para no promover la “ideología de género” y la diversidad, dos de sus blancos frecuentes, dijo el jueves un .

La medida sería una ampliación de la llamada “política de Ciudad de México” del Departamento de Estado. Mediante esta política, desde el expresidente Ronald Reagan los gobiernos del Partido Republicano han prohibido el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que practican o promueven el aborto.

El Departamento de Estado hará pública el viernes la expansión de la norma, que evitará que la asistencia financie “no solo al aborto como método de planificación familiar, sino también (a) la ideología de género y la ideología de equidad discriminatoria”, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

La política debe abarcar los 8.000 millones de dólares que destina Estados Unidos a salud mundial, además del conjunto de la ayuda exterior del país que sobrepasa los 30.000 millones de dólares.

Según el funcionario, la norma afectará a oenegés internacionales y estadounidenses.

El impacto exacto está por verse, ya que la administración Trump ya ha recortado drásticamente la asistencia exterior, incluido el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), que era el mayor proveedor gubernamental de ayuda del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al salir tras su primer día en la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Desde la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca a inicios del año pasado, Trump ha arremetido contra las políticas de apoyo a los derechos de las personas transgénero y las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Su gobierno ha buscado impedir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos y revirtió la decisión de su antecesor, Joe Biden, de permitir un marcador “X” para indicar el género en los pasaportes.

Trump sostiene que la educación y las políticas de empleo destinadas a reparar el racismo histórico constituyen en realidad una forma de discriminación contra la población blanca, mayoritaria en Estados Unidos.

